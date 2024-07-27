  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Фесюн – лучший игрок в составе сине-желтых: оценки за матч Украина U-23 – Марокко U-23
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фесюн – лучший игрок в составе сине-желтых: оценки за матч Украина U-23 – Марокко U-23

Олимпиада
Обновлено

Но у аналитиков разные выводы

Фесюн – лучший игрок в составе сине-желтых: оценки за матч Украина U-23 – Марокко U-23

Фото: ФК Колос

Новина українською

Специалисты статистического портала SofaScore поставили Кириллу Фесюну самый высокий балл в коллективе Ротаня – 7,5. В его активе 5 сейвов, 43 касания, 20% точных длинных передач, в одном моменте вынос мяча. В тройку лучших футболистов Украины U-23 также включили Максима Хланя (7,4) и Дмитрия Крыськива (7,3).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Аналитики Flashscore сделали другой вывод. Пальму первенства у "сине-желтых" получил именно Крыськив. Он открыл счет в середине 1-го тайма, отдал 92% точных пасов, а в двух эпизодах удачно навесил.

Вторую высокую оценку получил автор другого, победного взятия ворот, Игорь Краснопир (7,5).

Фесюн – лучший игрок в составе сине-желтых: оценки за матч Украина U-23 – Марокко U-23 - изображение 1Фесюн – лучший игрок в составе сине-желтых: оценки за матч Украина U-23 – Марокко U-23 - изображение 2
По теме
yellow-arrow
День первый олимпийский. Украина. Историческое событие в футболе, разбитые надежды на медали в фехтовании
yellow-arrow
Футбольный турнир ОИ: Израиль в затруднительном положении, Египет почти в плей-офф, драма африканцев, Япония, Франция и Испания без потерь
yellow-arrow
Олимпиада. Украина – Марокко 2:1. Видео голов и обзор матча
Олимпийская сборная Украины Максим Хлань Дмитрий Крыськив Игорь Краснопир Кирилл Фесюн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости