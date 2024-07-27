Крыськив: Нам, наверное, надо немного покопаться в себе, потому что нельзя так отдавать игру

Полузащитник олимпийской сборной Украины Дмитрий Крыськив прокомментировал победу Украины над Марокко (2:1) на Олимпиаде-2024.

"Эмоции положительные. Счастлив, что мы смогли вырвать победу на последних минутах. Но нам, наверное, надо немного покопаться в себе, потому что нельзя так отдавать игру. Мне не понравилось, как мы играли начало второго тайма, а дальше отдали преимущество. Это не похоже на нас, мы должны больше играть с мячом. У нас есть качество, мы показываем в некоторых моментах, что можем играть, но это не получается. Но спасибо, что команда билась до конца, получила 3 очка. Мы еще в борьбе и будем так, как и сегодня, отдавать все силы в следующей игре ради положительного результата.

Справедливо ли удаление? Трудно сказать. По моему мнению, в прошлой игре не было пенальти, а игра перевернулась - не знаю. Так забрали нашу игру в прошлом матче, здесь красная карточка и пенальти. Надо посмотреть, но что-то два таких решения - не знаю, мне такое не нравится", - сказал Крыськив.