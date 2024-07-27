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Краснопир: Когда я забивал мяч, думал, что гол засчитают и даже не думал, что его будут проверять, просто отдыхал

Олимпиада
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Краснопир: Когда я забивал мяч, думал, что гол засчитают и даже не думал, что его будут проверять, просто отдыхал

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий олимпийской сборной Украины и автор победного гола в ворота Марокко Игорь Краснопир оценил этот матч со своей стороны.

"Если честно, я просто лежал в этот момент, у меня была очень сильная одышка. Когда я забивал мяч, думал, что гол засчитают и даже не думал, что его будут проверять, просто отдыхал.

Насколько тяжело играть при таком давлении трибун? Очень трудно. Ты выходишь на стадион - тебя освистывают. Это психологически давит. Но мы профессионалы, должны подстраиваться под различные обстоятельства. Но мы это давление "притихли".

Этот матч забываем, у нас остается финал в группе за выход в раунд плейоф. Все мысли на следующие матчи. Аргентина - соперник серьезный. Двигаемся дальше", - сказал нападающий.

После второго тура все команды в группе В имеют по 3 очка. Заключительный матч группового этапа Украина сыграет против Аргентины. Поединок состоится во вторник, 30-го июля.

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Олимпийская сборная Украины Игорь Краснопир
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Виктор Иванчук
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