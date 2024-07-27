Краснопир: Когда я забивал мяч, думал, что гол засчитают и даже не думал, что его будут проверять, просто отдыхал

Нападающий олимпийской сборной Украины и автор победного гола в ворота Марокко Игорь Краснопир оценил этот матч со своей стороны.

"Если честно, я просто лежал в этот момент, у меня была очень сильная одышка. Когда я забивал мяч, думал, что гол засчитают и даже не думал, что его будут проверять, просто отдыхал.

Насколько тяжело играть при таком давлении трибун? Очень трудно. Ты выходишь на стадион - тебя освистывают. Это психологически давит. Но мы профессионалы, должны подстраиваться под различные обстоятельства. Но мы это давление "притихли".

Этот матч забываем, у нас остается финал в группе за выход в раунд плейоф. Все мысли на следующие матчи. Аргентина - соперник серьезный. Двигаемся дальше", - сказал нападающий.