Шевченко поздравил в раздевалке Олимпийскую сборную с важной победой

Подопечные Ротаня во 2-м туре группового этапа вырвали победу над Марокко U-23 на последних минутах. Эта виктория сохраняет шансы на выход в плей-офф, но предстоит сложный поединок против аргентинцев.

Впрочем, сегодняшний вечер спортсмены могут посвятить положительным эмоциям. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко зашел в гости к молодежной сборной и сказал несколько вдохновляющих слов.

30 июля "сине-желтые" сыграют решающую встречу на этом этапе. Стартовый свисток раздастся в 18:00.