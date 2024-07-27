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Шевченко поздравил в раздевалке Олимпийскую сборную с важной победой
Глава УАФ посетил футболистов сразу после матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Ротаня во 2-м туре группового этапа вырвали победу над Марокко U-23 на последних минутах. Эта виктория сохраняет шансы на выход в плей-офф, но предстоит сложный поединок против аргентинцев.
Впрочем, сегодняшний вечер спортсмены могут посвятить положительным эмоциям. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко зашел в гости к молодежной сборной и сказал несколько вдохновляющих слов.
30 июля "сине-желтые" сыграют решающую встречу на этом этапе. Стартовый свисток раздастся в 18:00.
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