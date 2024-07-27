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Ротань: Если будем показывать такую ​​игру, как в первом тайме — все равно, кто против нас

Олимпиада
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Наставник Украины U-23 дал послематчевый комментарий

Ротань: Если будем показывать такую ​​игру, как в первом тайме — все равно, кто против нас

Фото - УАФ

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Руслан Ротань уже думает о восстановлении для решающей встречи.

“Нужно отдать должное настроившимся ребятам. Даже когда остались в меньшинстве — мы стремились к результату, боролись за него. Они заслужили его. У нас есть последний матч, где мы не должны смотреть, против кого играем. Для ребят это был маленький урок. У нас много футболистов, впервые играющих на таких турнирах. Они увидели, что можно обыгрывать Марокко, там были игроки, доходившие до [полуфинала ЧМ].

Далее восстановление, играть через два [дня] на третий тяжело. Должны ориентироваться на то, как лучше восстановиться. Аргентину мы уже знаем. Если будем показывать такую ​​игру, как в первом тайме — все равно, кто против нас, будем играть с позиции силы".

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"Вы же знаете, как судят на этих Олимпийских играх: если в первом матче ставят такое пенальти, то не надо задавать вопросы. Надо смотреть на себя и свою игру. Должны подойти с супернастроем, достать все оставшиеся эмоции.

Для многих это необычно. Мы привыкли ждать тревоги, играть при пустых трибунах. Такого давно не видели”, – заявил тренер.

Поединок с Аргентиной U-23 состоится во вторник.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Александр Симченко
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