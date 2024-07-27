Женскую сборную Канады наказали за использование дрона: -6 очков и бан тренера

В FIFA сообщили, что Ассоциацию футбола Канады оштрафовали на 175 тысяч фунтов. Также женскую национальную команду лишат 6 баллов по итогам группового этапа ОИ. Тренер коллектива Беверли Пристмен получит годовой бан.

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В понедельник канадская сторона использовала БПЛА для наблюдения за тренировкой Новой Зеландии.

В 1-м туре "красно-белые" завоевали волевую победу в очной встрече, пропустив первыми на 13-й минуте (2:1). Чтобы оставить призрачные шансы выйти в плей-офф с третьего места, Канаде необходимо выигрывать два последующих поединка.