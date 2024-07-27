Олимпиада. Украина – Марокко 2:1. Видео голов и обзор матча

Олимпийская сборная Украины одолела Марокко во втором туре группового этапа Олимпиады по футболу. Эта победа стала первой для независимой Украины в футбольном турнире на Олимпийских играх.

После первого тайма "сине-желтые" минимально вели в счете благодаря голу Крыськива. Однако во второй части игры за фол в собственной штрафной был удален с поля Салюк, а соперник реализовал заработанный пенальти. Несмотря на невероятный натиск марокканцев на ворота Фесюна, победный гол забили украинцы. Краснопир в компенсированное время принес команде важную победу. 2:1 – Украина в меньшинстве берет 3 очка.

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Олимпиада. Групповой турнир. Второй тур

Украина U-23 – Марокко U-23 2:1

Голы: Крыськив (22), Краснопир (90+8) - Рахими (64, пен)

Удаление: Салюк (63)