Петр Кушлык: Играть так, как Салюк сыграл в том злосчастном эпизоде во втором тайме, нельзя

Сегодня олимпийская сборная Украины смогла в тяжелой борьбе одолеть команду Марокко 2:1, реабилитировавшись за поражение в первом матче Олимпиады-2024 с Ираком. Мыслями о поединке с марокканцами с корреспондентом UA-Футбол поделился один из украинских специалистов Петр Кушлык, известный по работе в УПЛ в луцкой "Волыне" и ужгородском "Закарпатье".

- Ребята наши молодцы – бились, старались. Как для всего футбольного сообщества Украины, так и для наших воинов, защищающих Родину от врага на передовой. Этим футболисты олимпийской сборной их очень ободрили. Нужно отдать должное всей команде и тренерскому штабу за победу. Ведь марокканцы проявили себя как достаточно крепкий орешек. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь несколько футболистов играют за национальную сборную Марокко. Футболисты нашей сборной проявили себя с лучшей стороны, несмотря на то, что было удаление Салюка. Кстати, красную карточку он получил вполне заслуженно: так играть, как он в том злосчастном эпизоде ​​во втором тайме, нельзя. Игрок Марокко владел мячом, вбегая в штрафную Украины, но так догонять, а затем останавливать его непозволительным приемом нельзя. У Салюка был неправильный выбор позиции. Впрочем, даже оставшись в меньшинстве, ребята бились до конца - знали ведь, что проигрыш или ничья в поединке с марокканцами только ускорит пакование чемоданов для возвращения домой. Итак, повторюсь: им нужно отдать должное, что они боролись до конца, не потеряв духа и не опустив рук. А главное – проявили характер. Если с таким характером наши футболисты будут играть в следующем матче с Аргентиной, то я думаю, что Боженька будет на их стороне.

- Что в игре олимпийской сборной Украины бросилось вам в глаза больше всего?

– Хотелось бы обратить внимание наших футболистов на то, что нужно больше подсказывать друг другу на поле. Я насчитал не один эпизод, когда за неимением таких подсказок игрок в выигрышном для нас развитии событий терял мяч. А еще нельзя не считаться с фактом необязательных желтых карточек, которые украинские игроки получают каждый матч. Ведь от дисциплины на поле – как игровой, так и личной в футболе многое зависит. Надеюсь, в нашей сборной все это хорошо понимают.