Краснопир: Трудно играть на стадионе, где тебя освистывают зрители

Вчера состоялся матч группового турнира второго тура Украина U-23 – Марокко U-23. Нападающий львовского "Движения" Игорь Краснопир прокомментировал игру против Марокко U-23, 2:1.

"В моменте гола после того, как мяч оказался в сетке, возникла такая одышка, что просто лег на газон отдохнуть. Не сразу понял, почему проверяют гол, ведь мы забили его по правилам и не думал, что его будут просматривать на ВАР.

Трудно играть на стадионе, где тебя освистывают зрители. Это психологически давит на игроков, но мы все профессионалы, должны подстраиваться под любые обстоятельства. Сегодня с этим давлением мы справились и одержали важную победу.

Этот матч мы уже забыли и будем готовиться к последней игре в групповом этапе с аргентинцами. В этой игре будет решаться судьба путевок в плей-офф. Аргентина - очень серьезный соперник, поэтому все мысли теперь о предстоящем поединке", — сказал Игорь.