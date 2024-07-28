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Краснопир: Трудно играть на стадионе, где тебя освистывают зрители

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Краснопир: Трудно играть на стадионе, где тебя освистывают зрители

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера состоялся матч группового турнира второго тура Украина U-23 – Марокко U-23. Нападающий львовского "Движения" Игорь Краснопир прокомментировал игру против Марокко U-23, 2:1.

"В моменте гола после того, как мяч оказался в сетке, возникла такая одышка, что просто лег на газон отдохнуть. Не сразу понял, почему проверяют гол, ведь мы забили его по правилам и не думал, что его будут просматривать на ВАР.

Трудно играть на стадионе, где тебя освистывают зрители. Это психологически давит на игроков, но мы все профессионалы, должны подстраиваться под любые обстоятельства. Сегодня с этим давлением мы справились и одержали важную победу.

Этот матч мы уже забыли и будем готовиться к последней игре в групповом этапе с аргентинцами. В этой игре будет решаться судьба путевок в плей-офф. Аргентина - очень серьезный соперник, поэтому все мысли теперь о предстоящем поединке", — сказал Игорь.

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Напомним, на 90+8 минуте Краснопир переправил мяч в пустые ворота, тем самым принес победу сборной Украины.

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Олимпийская сборная Украины Игорь Краснопир
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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