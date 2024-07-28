"Не вижу никаких проблем, чтобы Аргентину победить". Кучер - о предстоящей игре с Аргентиной

Александр Кучер поделился мнениями по поводу игры олимпийской сборной Украины на Олимпиаде-2024.

Положа руку на сердце, Украине повезло или действительно команда Руслана Ротаня наработала на победу?

Как Вам сказать... Вот в первой игре против Ирака (1:2) на не фартануло, а в матче с Марокко наоборот. Есть результат, который был нужен нашей команде. Повторюсь, наши ребята бились за победу и добились своего - это самое главное. Победить в меньшинстве в таком поединке - это дорогого стоит.

Что было ключевым?

Украина после карточки Владимира Салюка не засела в оборону наглухо, а все равно пыталась показывать атакующий футбол. Так что на победу действительно именно наработать. Ну и без доли везения не обошлось.

В матче против Марокко на скамейке запасных начал игру основной центральный защитник этой сборной Максим Таловеров, который "привез" пенальти с Ираком. Это дисциплинарное наказание от Ротаня?

Пожалуй, да, но трудно сказать точно, потому что ответить на этот вопрос может исключительно Ротань, или же представители его тренерского штаба. Здесь нужно быть внутри команды, чтобы знать такие нюансы.

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Кто в поединке против Марокко был лучшим в составе сборной Украины? Джокер Ротаня и автор победного гола Игорь Краснопир? Вообще не хотелось бы кого-то выделять персонально. Как по мне, победила именно команда. Бились за результат все, кто был на поле. Не люблю кого-то выделять, но Фесюн в воротах просто чудеса творил. Очень хорошая игра от Кирилла. В обеих играх на Олимпиаде украинцы заработали пенальти в свои ворота. Просто совпадение или следствие определенной нервозности среди наших игроков группы обороны? Если мы говорим о поединке с Ираком и пенальти, которое заработал Таловеров, то это просто его позиционная ошибка. Индивидуальная. Не доработал Максим, как следует. Сфолил. Вот и все. А в игре с Марокко одиннадцать метров в наши ворота более командная ошибка, тактическая, не выдержали линию. Турнирная ситуация в нашей группе, интрига, кто же пробьется в 1/4 финала Олимпиады, максимально непонятна. У всех сборных по три очка и относительно равные шансы на успех, но Украине выпало играть в последнем поединке против фаворита нашего квартета Аргентины. Есть шансы победить команду Хавьера Маскерано? Марокко победил Аргентину, а мы победили Марокко. Так почему бы нам не одолеть и аргентинцев? Шансы есть и есть вера в эту сборную Украины. Украина не уступала по игре ни Ираку, хоть и проиграли, ни Марокко. Да, Аргентина фаворит, но, как показала Олимпиада, это не идеальная, мягко говоря, команда. Не думаю, что нам стоит ее бояться. Не вижу никаких проблем, чтобы Аргентину победить. Не думаю, что Ротань в грядущей игре будет особо менять тактику и выставлять, скажем, пять защитников. Скорее всего будет такая же схема, как и в первых двух матчах: 4 - 5 - 1. Какой смысл играть от обороны? Ничья нас не устроит, учитывая турнирные расклады, потому что разница забитых пропущенных лучше у Аргентины.

Напомним, 30 июля олимпийская сборная Украины сыграет против Аргентины. Матч начнется в 18.00.