Что, ….., не ждали?!! Акценты зрителя на игре олимпийцев Украины с Марокко

“Иногда нам нужно, чтобы кто-то в жопу клюнул, чтобы мы побежали” (Максим Хлань). Из цитаты слов не выкинешь.

То, что произошло вчера в Сент-Этьенне, в цивилизованной футбольной стране вполне могли бы назвать локальным спортивным подвигом. Когда формальный андердог матча (да-да, именно так), оставшись в меньшинстве, в ситуации, когда его вот-вот добьют, сумел не только выстоять, но и вырвать победу под занавесочку.

Но вот по привычке просматриваешь ваши комменты и с некоторым изумлением читаешь о том, что нам тупо повезло, что создаем себе проблемы в игре со слабым (!) соперником, что игры у нас не было и тренера по-прежнему нет, и что еле-еле одолели команду из Северной Африки. Географы, вашу маму грубым образом…

Это клиника, господа. В моей “лечебной” практике диагноз называется: синдром нереальных ожиданий из-за завышенной самооценки. Ноги растут все оттуда же: неадекватное восприятие действительности: Украина - великая футбольная держава. Поэтому уж как ни старайся, а им будет мало. Нужен прыжок выше головы.

Как ни в чем не бывало и самым примитивнейшим образом, народ продолжает сравнивать Олимпиаду с Евро. Достижения пресловутого “золотого поколения” и экспериментального состава, собранного наспех вопреки обстоятельствам. Как дети, честное слово! Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками.

Оскорбились, видишь ли, тем, что проиграли аж целому “никакому” Ираку. И не суть важно, почему: мы заточены на непременный результат и на хейтерство тренера. Настолько, что нам даже волевая победа над теми, кто у Аргентины выиграл, нипочем. Такое ощущение, что даже если наши у нее выиграют, все равно будем искать негатив.

Ну и шут с вами - такие болельщики не заслуживают и такой сборной. Остается надежда на то, что нормальное большинство не стремится наследить на сайтах. Идем с ним дальше и спокойно точечно отслеживаем то, ради чего смотрим футбол.

Всем вменяемым, кто мало-мальски в теме, было ясно: на сей раз соперник у нас был явно посильнее. За это говорили и та же его победа над фаворитом группы, и полуфинал последнего Кубка мира, и наличие в составе четырех-пяти игроков той национальной сборной, включая основного оборонца ПСЖ. И, наконец, солидная игра.

У нас в составе одного антигероя сменил, как оказалось, другой. Сумевший превзойти Таловерова Салюк заработал не только пенальти, но и удаление. Легко ругать центральных защитников - в них, как и во вратарей летят все камни, ибо цена их ошибок и неудач предельно высока.

Игра была более зрелищной, чем с Ираком - дюжина голевых моментов, две трети из которых пришлись на второй тайм. Непредвзятый нейтральный зритель удовлетворился бы однозначно.

Первые полчаса были за Украиной, которая совершенно справедливо “наиграла” на свой забитый мяч. Следующие - уже за Марокко, которому удалось не только сделать это, но и получить стратегическое количественное преимущество в живой силе.

Что интересно, после этого, несмотря на все игровое преимущество соперника, он имел лишь на один шанс больше, чем мы - команда Ротаня качественно огрызалась, и свою вторую возможность Краснопир использовал на 8-й компенсированной минуте. “Что, б…ь, не ждали?!!” - победоносно возопил Вовочка, ногой открыв дверь класса.

После чего соперник еще мог уйти от поражения перед самым финальным свистком, но удару головой Ахомаша не хватило точности.

Хэппи-энд и занавес. Хотя, конечно, не для всех тут это праздник, но уж извините - так вышло, что наша команда боролась до конца, поставив кое-кого в неловкое положение. Правда, ему как с гуся вода, але то вже таке.

Справедливости ради, по пропорции моментов Марокко должно было побеждать с обратным счетом. Но вот именно здесь нам вернула должок логика - с Ираком случилось ровно наоборот. Так что все путем.

Самой заметной фигурой в нашем составе стал автор цитаты, с которой начался этот разговор. Хлань впечатлил своей вездесущной активностью, и теперь воспринимается не только как чувак, которого мариновала “Заря” и который с нею активно конфликтовал.

После него особо запомнились замененный Брагару и вышедший на замену Краснопир. А также кипер Фесюн, выручавший нечасто, но конкретно.

У марокканцев выделялись, как по мне, автор гола Рахими и лидер команды - тот самый парижанин Хакими.

В прошлый раз я писал: “Все просто: вы готовы безоглядно болеть за наших, просто потому что они наши? Не ставя им конкретных задач? Нет? Тогда поищите себе другой предмет для критики”. Эти слова остаются в силе.

Не смотрю в таблицу и не считаю варианты. Если же пройдут в плей-офф, это станет приятным сюрпризом. Потому что я реалист и не страдаю синдромом завышенной самооценки. И знаете, помимо всего прочего, мне легче, чем вам. Потому что вчера я просто получил удовольствие от футбола, помноженное на радость победы.

Мне не нужно изворачиваться и выискивать, что и почему опять было не так. А вы, как говорится, пешите исчо. Но желательно в других темах. Вон “Полесье” не сподобилось ни на один голевой момент в Словении, про “Металлист 1925” вообще молчу - бо тут надо или хорошо, или ничего…

Что вы говорите, и все-таки Карфаген должен быть разрушен, а Ротань уволен? Ну вперед: ломать - не строить. Продолжайте в том же духе рассказывать друг другу - приятно поговорить с умными людьми, когда они с тобой согласны. А футболистам спасибо - мало кто ждал от них этого, и оттого такая победа в разы ценнее.

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