Вслед за Свитолиной. Еще одна украинская теннисистка прошла во второй круг Олимпийских Игр-2024

В Париже продолжаются Олимпийские Игры-2024. Проходят соревнования, в частности, и на теннисных кортах. Свой поединок сегодня проводила Марта Костюк.

Украинская теннисистка в первом раунде противостояла Лулу Сан из Новой Зеландии и победила ее в двух сетах – 6:3 и 6:4.

Далее по сетке на Марту Костюк ожидает противостояние с Катериной Синяковой или Кларой Борель. Украинка сыграет с победительницей этой пары.

Напомним, что ранее первый круг Олимпиады-2024 преодолела Элина Свитолина. А вот Ангелина Калинина снялась с соревнований еще до старта из-за простуды. Также сегодня, 28-го июля, на корт в Париже выйдет Даяна Ястремская.