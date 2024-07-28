Рафаэль Надаль выиграл свой первый матч на Олимпиале-2024 в одиночном разряде и вышел на Новака Джоковича

В Париже продолжаются летние Олимпийские Игры-2024. В частности, на грунтовых кортах соревнуются теннисисты. В мужском турнире, в частности, ведет борьбу один из величайших теннисистов планеты Рафаэль Надаль.

Скорее всего, это один из последних крупных турниров в карьере Рафы. В первом круге одиночного разряда он почти за два с половиной часа разобрался с венгром Фучовичем (6:1, 4:6, 6:4).

Во втором круге Олимпиады Надаль сыграет с принципиальным соперником, рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема Новаком Джоковичем.

Также отметим, что Рафаэль Надаль продолжает борьбу на Олимпиаде в паре с Карлосом Алькарасом. Они уже преодолели первый круг.

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