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Уверенный старт. Видеообзор первой победы Элины Свитолиной на Олимпиаде-2024

Олимпиада

Элина Свитолина - Миюка Учиджима ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 28.07.2024 ⋇ Теннис на UA-Футбол

Уверенный старт. Видеообзор первой победы Элины Свитолиной на Олимпиаде-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина уже имеет в своей коллекции олимпийскую награду – она завоевала бронзу на Играх-2020. В Париже, где продолжаются Олимпийские Игры-2024, Свитолина также борется за награды.

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Но теннисный турнир еще только стартовал – украинка сыграла в первом круге. Там Свитолина оказалась сильнее японки Миюку Учиджиму 6:2, 6:1.

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Как развивались события на корте – смотрите в видеообзоре.

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Элина Свитолина Олимпиада Олимпиада-2024
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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