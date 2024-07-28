Уверенный старт. Видеообзор первой победы Элины Свитолиной на Олимпиаде-2024

Элина Свитолина уже имеет в своей коллекции олимпийскую награду – она завоевала бронзу на Играх-2020. В Париже, где продолжаются Олимпийские Игры-2024, Свитолина также борется за награды.

Но теннисный турнир еще только стартовал – украинка сыграла в первом круге. Там Свитолина оказалась сильнее японки Миюку Учиджиму 6:2, 6:1.

Как развивались события на корте – смотрите в видеообзоре.