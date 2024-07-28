Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даяна Ястремская - Лаура Пегосси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Олимпиады
Даяна Ястремская - Лаура Пегоссі: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 28-го июля, две украинки преодолели первый круг теннисного олимпийского турнира в Париже. Марта Костюк и Элина Свитолина победили своих соперниц. Третьей среди украинок на корт вышла Даяна Ястремская.
Ее соперница – бразильянка Лаура Пегосси. Матч начался в 19:25. Смотреть можно на Суспільне Спорт.
Олимпиада-2024. Теннис. Первый круг
Даяна Ястремская - Лаура Пегосси
Видеотрансляция - Суспільне Спорт
Трансляція матчу Даяна Ястремська - Лаура ПегоссіСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ключевой игрок Жироны дал совет Довбику касательно его будущего
- Чисора: Я вывел своего друга на Усика и тот перечислил Украине 2-3 миллиона долларов
- Арсенал одержал волевую победу над Ман Юнайтед. Зинченко вышел в старте
- Олимпиада-2024. Украина и Аргентина на дне. Турнирная таблица нашей группы
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн