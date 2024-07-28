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Даяна Ястремская - Лаура Пегосси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Олимпиады

Олимпиада

Даяна Ястремская - Лаура Пегоссі: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "

Даяна Ястремская - Лаура Пегосси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Олимпиады

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 28-го июля, две украинки преодолели первый круг теннисного олимпийского турнира в Париже. Марта Костюк и Элина Свитолина победили своих соперниц. Третьей среди украинок на корт вышла Даяна Ястремская.

Ее соперница – бразильянка Лаура Пегосси. Матч начался в 19:25. Смотреть можно на Суспільне Спорт.

Олимпиада-2024. Теннис. Первый круг

Даяна Ястремская - Лаура Пегосси

Видеотрансляция - Суспільне Спорт

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Трансляція матчу Даяна Ястремська - Лаура Пегоссі
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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