Село, фотки с Месси и 17 титулов в 24 года: Украине будет противостоять самый яркий аргентинец нового поколения

Здесь написано "Добро пожаловать в Кальчин, землю Хулиана Альвареса".

Скажете, пафосно?

Но Кальчин — это деревня на 2500 жителей, которые обрабатывают плодородные земли в провинции Кордова. Других знаменитостей здесь отродясь не бывало.ї

Местный "Атлетико Кальчин" - любительская команда, где детей тренировал в свободное от работы время Рафаэль Варас — водитель, развозивший продукты по магазинам.

Сейчас он говорит, что уже на первом занятии заметил — Хулиан не такой, как другие дети.

Благодаря Альваресу "Атлетико Кальчин" достигал результатов, которых никогда не имел — например, бил 5:1 "Дефенсор", игравший на национальном уровне.

Варас пожимает плечами — мол, ну чему я мог его научить? Только помогал, как умел.

Еще бы, он продолжил развозить своим бусом товары и после ухода Альвареса в "большой мир", и вот однажды утром 2022 года ему позвонил отец Хулиана:

Там был подарок — новенький грузовик, подарок от Хулиана. Когда он заговорил в телефон, Рафаэль Варас совсем расклеился и заплакал.

World Cup winner Julian Alvarez has been honoured with a mural near his boyhood club's stadium ???? (via ca.calchin/IG) pic.twitter.com/GqKZJzTLyt

Конечно, Альвареса любят в его деревне.

Да-да, Хулиан в форме Мадрида.

После триумфа Лионеля Месси аргентинских детей стали смотреть особенно тщательно, и надо ли удивляться, что Альваресу предложили просмотр в "Реале" уже в 11 лет?

Ясно, он поехал. С отцом.

Скаут Клаудио Горгерино признавался, что талант Хулиана его тогда шокировал:

Все было на мази, кроме одного - "Реал" брал в общежитие ребят с 13 лет.

Он не обиделся. В его жизни немало сорванных переходов в гранды.

In 2011, Julian Álvarez played for Real Madrid's youth team while on trial against the young ranks of Lionel Messi's Barcelona as he won the treble.



11 years later, they combined to knock Croatia out of the World Cup semi-finals and put Argentina in the final. pic.twitter.com/jh6zQfixPy