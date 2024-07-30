Село, фотки с Месси и 17 титулов в 24 года: Украине будет противостоять самый яркий аргентинец нового поколения

Кальчин

Здесь написано "Добро пожаловать в Кальчин, землю Хулиана Альвареса".

Скажете, пафосно?

Но Кальчин — это деревня на 2500 жителей, которые обрабатывают плодородные земли в провинции Кордова. Других знаменитостей здесь отродясь не бывало.ї

Местный "Атлетико Кальчин" - любительская команда, где детей тренировал в свободное от работы время Рафаэль Варас — водитель, развозивший продукты по магазинам.



Фото: tycsports.com Фото: tycsports.com

Сейчас он говорит, что уже на первом занятии заметил — Хулиан не такой, как другие дети.

"Помню, в 7-8 лет он как-то обыграл всю защиту в одиночку, а тогда забил рабоной. Это был совсем другой уровень. И я подумал — ой, а этот мальчик может стать звездой".

Благодаря Альваресу "Атлетико Кальчин" достигал результатов, которых никогда не имел — например, бил 5:1 "Дефенсор", игравший на национальном уровне.

Варас пожимает плечами — мол, ну чему я мог его научить? Только помогал, как умел.

Еще бы, он продолжил развозить своим бусом товары и после ухода Альвареса в "большой мир", и вот однажды утром 2022 года ему позвонил отец Хулиана:

"Я сейчас еду к тебе, выйди пожалуйста, я кое-что покажу".

Там был подарок — новенький грузовик, подарок от Хулиана. Когда он заговорил в телефон, Рафаэль Варас совсем расклеился и заплакал.

World Cup winner Julian Alvarez has been honoured with a mural near his boyhood club's stadium ????



(via ca.calchin/IG) pic.twitter.com/GqKZJzTLyt — ESPN UK (@ESPNUK) August 29, 2023

Конечно, Альвареса любят в его деревне.

"Реал"

Да-да, Хулиан в форме Мадрида.

После триумфа Лионеля Месси аргентинских детей стали смотреть особенно тщательно, и надо ли удивляться, что Альваресу предложили просмотр в "Реале" уже в 11 лет?

Ясно, он поехал. С отцом.



Фото: instagram.com/juliaanalvarez Фото: instagram.com/juliaanalvarez

Скаут Клаудио Горгерино признавался, что талант Хулиана его тогда шокировал:

"Он провел месяц в Мадриде и так прибавлял с каждой игрой, что люди приходили посмотреть на него. Он обходил всех защитников, с которыми сталкивался, и раз за разом врывался в штрафную".

Все было на мази, кроме одного - "Реал" брал в общежитие ребят с 13 лет.

"Мне было всего 11, и для перехода вся моя семья должна была переехать туда, поэтому мы посоветовались и вернулись в Кордову", - вспоминает Альварес.

Он не обиделся. В его жизни немало сорванных переходов в гранды.

In 2011, Julian Álvarez played for Real Madrid's youth team while on trial against the young ranks of Lionel Messi's Barcelona as he won the treble.



11 years later, they combined to knock Croatia out of the World Cup semi-finals and put Argentina in the final. pic.twitter.com/jh6zQfixPy — Sam Leveridge (@samleveridge) December 13, 2022

В 2020 году Хосе Мария Мингелья — скаут-ветеран, который привез на "Камп Ноу" Марадону и Стоичкова, советовал Хулиана "Барсе":

"Я предлагал его за 20 млн с возможностью выплаты в течение 5 лет. Но они купили Феррана Торреса за 60 млн".

Также в 2021-м Альварес был в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед", однако от него отказался лично Ральф Рангник — мол, мне нужна не перспектива, а помощь здесь и сейчас.

Не из-за таких ли решений "Барса" и "МЮ" в перманентных кризисах, которым не видно конца-края?

Месси

У Альвареса есть два знаменитых фото с Лео.

Первое — это лето 2011 года, Кордова.

Аргентина принимала Копу Америку, и играла здесь последний матч группы. Маленький Хулиан уговорил отца отпроситься на крупяной фабрике, и проехать 120 км, чтобы увидеть это собственными глазами.



Фото: instagram.com/juliaanalvarez Фото: instagram.com/juliaanalvarez

Они поехали всей семьей — также с братьями Рафаэлем и Густаво.

Ну да, потоптались немного у входа, но историческое фото сделали — Лео был в хорошем настроении.

Было еще и другое фото — это уже весна 2018 года. Аргентина готовилась к чемпионату мира, и Альварес вошел в число парней, которых набрали в спарринг-партнеры для тренировок. Интересно, что Месси его вспомнил — даже спросил, как дела.

Видимо, чувствовал кожей Лео, что этот парень еще сыграет особую роль в его карьере.



Фото: instagram.com/juliaanalvarez Фото: instagram.com/juliaanalvarez

Именно когда Альварес пришел на смену Тевесу, Игуаину и Агуэро, Аргентина начала выигрывать трофеи.

Черновая работа Хулиана — ключ к успеху. На ЧМ-2022 Альварес садился в полузащиту без мяча и прессинговал опорника, давая Лео отдышаться; выполнял по одному отбору на своей половине в каждом матче; делал кучу рывков, чтобы Месси получил удобную позицию.

За это усердие Лео вознаграждал Альвареса передачами, как вот эта против Хорватии.

Когда они в конце концов перестреляли Францию в серии пенальти, никто уже не вспоминал, что Альварес вообще-то начинал турнир запасным за спиной Лаутаро. Для Аргентины он был героем.

Тем временем Марсело Гальярдо, тренировавший Хулиана в "Ривер Плейт", уверял, что это не разовая акция:

"Точно вам говорю - Альварес на каждой тренировке играет, будто в последний раз в жизни".

Пеп

А это уже 3 мая 2016-го. Хулиан на уроках смотрит полуфинал ЛЧ "Бавария" - "Атлетико".

Болел ли он в тот вечер за проигравшего Пепа? В любом случае, они познакомились лично уже через 6 лет.



Фото: x.com/Linismo_ATM/status Фото: x.com/Linismo_ATM/status

В Европу Альварес пришел едва ли не лучшим игроком Латинской Америки. Взлет был мегастремительным — в 18 лет он поспособствовал знаменитой победе "Ривер Плейт" над "Бока Хуниорс" в финале Копа Либертадорес-2018 на "Сантьяго Бернабеу". Хулиан вышел на замену при счете 1:1, и за тем "Миллионеры" забили дважды.

Первый международный матч в старте — и сразу шикарный гол "Интернасьоналю" (1:0).

Первый сезон в качестве игрока старта "Ривер Плейт" - и сразу 20 голов и чемпионство.

В своем последнем пока матче Либертадорес в мае 2022-го Альварес забил все шесть голов "Миллионеров" в ворота "Альянца Лимы" (6:1). Как вам прощание?

"Манчестер Сити" заплатил за него всего 15 млн евро плюс бонусы, и это невероятно крутая сделка, которую Гвардиола оценил немедленно.

"Пеп сказал, что в полном восторге от него. Мол, какого классного парня взяли: не выключается на тренировках, прислушивается к каждому совету. На тот момент они были знакомы всего неделю", - говорит Пабло Сабалета.

Гвардиола подпускал Альвареса к старту постепенно, но убеждал — не переживай, тебе будет место.

"Кто-то не поверит, но о тех, кто не играет, я думаю гораздо больше, чем о тех, кто выходит регулярно. Я стараюсь уделить им внимание, объяснить мотивы, если они думают о команде. Мне плевать на тех, кто думает только о себе. "Я, я, я" - таких не люблю. Но те, кто жертвует собой, могут быть уверены: и я, и клуб всегда будем на их стороне".

Таким образом, Пеп не выпустил Хулиана на финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов в 2023-м, но уже новый сезон тот начал основным.

Травма де Брюйне очень помогла — так Хулиан стал единственным надежным связующим звеном между командой и Холандом. Он начал определять вектор атак, сместил их в центр (с 29 до 34%), открыл в себе талант подавать стандарты.

Также, по словам Пепа, именно Альварес больше всего помог команде пережить уход Гюндогана.

Ну, и оборонительная работа, как в сборной, тоже никуда не делась:

"Дело не только в том, что он умеет забивать. Он постоянно давит на соперников, здорово держит мяч, видит поле, знает, где есть партнер, и предугадывает его следующий маневр. Если играешь все матчи за Аргентину, где миллион классных игроков и становишься с ней чемпионом мира, значит, ты особенный".

И пусть Лигу чемпионов "Сити" с Альваресом в старте не выиграл, но АПЛ была взята довольно комфортно.

Медали

А это 15 золотых наград, которые Альварес получил до 23 лет.

Шесть трофеев выиграно в "Ривер Плейт", пять - в "Манчестер Сити", три - в национальной сборной Аргентины и один — в Олимпийской.

Сейчас ему 24, и добавились еще две золотые медали — АПЛ-2024 и Копа Америка-2024.

Такими темпами, он когда-то сможет бросить вызов Лео Месси, у которого 45 командных титулов в карьере, но, конечно, для этого не стоит переходить в "Атлетико", куда Альвареса активно сватает пресса.



Фото: instagram.com/juliaanalvarez Фото: instagram.com/juliaanalvarez

Сейчас карьера Хулиана идет идеально еще и благодаря тому, что рядом постоянно есть гении — Месси, Гвардиола, де Брюйне.

Текущий олимпийский турнир — иной, ведь здесь уже сам Альварес за главного. От него зависит результат, на него направлены объективы всех камер.

Выдержит ли он? Справится ли с давлением? Успокоит ли нервы?

Конечно, это сейчас беспокоит фанов в Украине, но не менее интересны ответы топ-клубам, для которых Альварес с его талантом, старательностью и манерами — блестящий кандидат на роль лидера, вокруг которого можно лепить команду-чемпиона.