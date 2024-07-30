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Село, фотки с Месси и 17 титулов в 24 года: Украине будет противостоять самый яркий аргентинец нового поколения

Олимпиада

Хулиан Альварес — восходящая звезда

Село, фотки с Месси и 17 титулов в 24 года: Украине будет противостоять самый яркий аргентинец нового поколения

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Кальчин

Здесь написано "Добро пожаловать в Кальчин, землю Хулиана Альвареса".

Скажете, пафосно?

Но Кальчин — это деревня на 2500 жителей, которые обрабатывают плодородные земли в провинции Кордова. Других знаменитостей здесь отродясь не бывало.ї

Местный "Атлетико Кальчин" - любительская команда, где детей тренировал в свободное от работы время Рафаэль Варас — водитель, развозивший продукты по магазинам.

Село, фотки с Месси и 17 титулов в 24 года: Украине будет противостоять самый яркий аргентинец нового поколения - изображение 1
Фото: tycsports.com

Сейчас он говорит, что уже на первом занятии заметил — Хулиан не такой, как другие дети.

"Помню, в 7-8 лет он как-то обыграл всю защиту в одиночку, а тогда забил рабоной. Это был совсем другой уровень. И я подумал — ой, а этот мальчик может стать звездой".

Благодаря Альваресу "Атлетико Кальчин" достигал результатов, которых никогда не имел — например, бил 5:1 "Дефенсор", игравший на национальном уровне.

Варас пожимает плечами — мол, ну чему я мог его научить? Только помогал, как умел.

Еще бы, он продолжил развозить своим бусом товары и после ухода Альвареса в "большой мир", и вот однажды утром 2022 года ему позвонил отец Хулиана:

"Я сейчас еду к тебе, выйди пожалуйста, я кое-что покажу".

Там был подарок — новенький грузовик, подарок от Хулиана. Когда он заговорил в телефон, Рафаэль Варас совсем расклеился и заплакал.

Конечно, Альвареса любят в его деревне.

"Реал"

Да-да, Хулиан в форме Мадрида.

После триумфа Лионеля Месси аргентинских детей стали смотреть особенно тщательно, и надо ли удивляться, что Альваресу предложили просмотр в "Реале" уже в 11 лет?

Ясно, он поехал. С отцом.

Село, фотки с Месси и 17 титулов в 24 года: Украине будет противостоять самый яркий аргентинец нового поколения - изображение 2
Фото: instagram.com/juliaanalvarez

Скаут Клаудио Горгерино признавался, что талант Хулиана его тогда шокировал:

"Он провел месяц в Мадриде и так прибавлял с каждой игрой, что люди приходили посмотреть на него. Он обходил всех защитников, с которыми сталкивался, и раз за разом врывался в штрафную".

Все было на мази, кроме одного - "Реал" брал в общежитие ребят с 13 лет.

"Мне было всего 11, и для перехода вся моя семья должна была переехать туда, поэтому мы посоветовались и вернулись в Кордову", - вспоминает Альварес.

Он не обиделся. В его жизни немало сорванных переходов в гранды.

В 2020 году Хосе Мария Мингелья — скаут-ветеран, который привез на "Камп Ноу" Марадону и Стоичкова, советовал Хулиана "Барсе":

"Я предлагал его за 20 млн с возможностью выплаты в течение 5 лет. Но они купили Феррана Торреса за 60 млн".

Также в 2021-м Альварес был в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед", однако от него отказался лично Ральф Рангник — мол, мне нужна не перспектива, а помощь здесь и сейчас.

Не из-за таких ли решений "Барса" и "МЮ" в перманентных кризисах, которым не видно конца-края?

Месси

У Альвареса есть два знаменитых фото с Лео.

Первое — это лето 2011 года, Кордова.

Аргентина принимала Копу Америку, и играла здесь последний матч группы. Маленький Хулиан уговорил отца отпроситься на крупяной фабрике, и проехать 120 км, чтобы увидеть это собственными глазами.

Село, фотки с Месси и 17 титулов в 24 года: Украине будет противостоять самый яркий аргентинец нового поколения - изображение 3
Фото: instagram.com/juliaanalvarez

Они поехали всей семьей — также с братьями Рафаэлем и Густаво.

Ну да, потоптались немного у входа, но историческое фото сделали — Лео был в хорошем настроении.

Было еще и другое фото — это уже весна 2018 года. Аргентина готовилась к чемпионату мира, и Альварес вошел в число парней, которых набрали в спарринг-партнеры для тренировок. Интересно, что Месси его вспомнил — даже спросил, как дела.

Видимо, чувствовал кожей Лео, что этот парень еще сыграет особую роль в его карьере.

Село, фотки с Месси и 17 титулов в 24 года: Украине будет противостоять самый яркий аргентинец нового поколения - изображение 4
Фото: instagram.com/juliaanalvarez

Именно когда Альварес пришел на смену Тевесу, Игуаину и Агуэро, Аргентина начала выигрывать трофеи.

Черновая работа Хулиана — ключ к успеху. На ЧМ-2022 Альварес садился в полузащиту без мяча и прессинговал опорника, давая Лео отдышаться; выполнял по одному отбору на своей половине в каждом матче; делал кучу рывков, чтобы Месси получил удобную позицию.

За это усердие Лео вознаграждал Альвареса передачами, как вот эта против Хорватии.

Когда они в конце концов перестреляли Францию в серии пенальти, никто уже не вспоминал, что Альварес вообще-то начинал турнир запасным за спиной Лаутаро. Для Аргентины он был героем.

Тем временем Марсело Гальярдо, тренировавший Хулиана в "Ривер Плейт", уверял, что это не разовая акция:

"Точно вам говорю - Альварес на каждой тренировке играет, будто в последний раз в жизни".

Пеп

А это уже 3 мая 2016-го. Хулиан на уроках смотрит полуфинал ЛЧ "Бавария" - "Атлетико".

Болел ли он в тот вечер за проигравшего Пепа? В любом случае, они познакомились лично уже через 6 лет.

Село, фотки с Месси и 17 титулов в 24 года: Украине будет противостоять самый яркий аргентинец нового поколения - изображение 5
Фото: x.com/Linismo_ATM/status

В Европу Альварес пришел едва ли не лучшим игроком Латинской Америки. Взлет был мегастремительным — в 18 лет он поспособствовал знаменитой победе "Ривер Плейт" над "Бока Хуниорс" в финале Копа Либертадорес-2018 на "Сантьяго Бернабеу". Хулиан вышел на замену при счете 1:1, и за тем "Миллионеры" забили дважды.

Первый международный матч в старте — и сразу шикарный гол "Интернасьоналю" (1:0).

Первый сезон в качестве игрока старта "Ривер Плейт" - и сразу 20 голов и чемпионство.

В своем последнем пока матче Либертадорес в мае 2022-го Альварес забил все шесть голов "Миллионеров" в ворота "Альянца Лимы" (6:1). Как вам прощание?

"Манчестер Сити" заплатил за него всего 15 млн евро плюс бонусы, и это невероятно крутая сделка, которую Гвардиола оценил немедленно.

"Пеп сказал, что в полном восторге от него. Мол, какого классного парня взяли: не выключается на тренировках, прислушивается к каждому совету. На тот момент они были знакомы всего неделю", - говорит Пабло Сабалета.

Гвардиола подпускал Альвареса к старту постепенно, но убеждал — не переживай, тебе будет место.

"Кто-то не поверит, но о тех, кто не играет, я думаю гораздо больше, чем о тех, кто выходит регулярно. Я стараюсь уделить им внимание, объяснить мотивы, если они думают о команде. Мне плевать на тех, кто думает только о себе. "Я, я, я" - таких не люблю. Но те, кто жертвует собой, могут быть уверены: и я, и клуб всегда будем на их стороне".

Таким образом, Пеп не выпустил Хулиана на финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов в 2023-м, но уже новый сезон тот начал основным.

Травма де Брюйне очень помогла — так Хулиан стал единственным надежным связующим звеном между командой и Холандом. Он начал определять вектор атак, сместил их в центр (с 29 до 34%), открыл в себе талант подавать стандарты.

Также, по словам Пепа, именно Альварес больше всего помог команде пережить уход Гюндогана.

Ну, и оборонительная работа, как в сборной, тоже никуда не делась:

"Дело не только в том, что он умеет забивать. Он постоянно давит на соперников, здорово держит мяч, видит поле, знает, где есть партнер, и предугадывает его следующий маневр. Если играешь все матчи за Аргентину, где миллион классных игроков и становишься с ней чемпионом мира, значит, ты особенный".

И пусть Лигу чемпионов "Сити" с Альваресом в старте не выиграл, но АПЛ была взята довольно комфортно.

Медали

А это 15 золотых наград, которые Альварес получил до 23 лет.

Шесть трофеев выиграно в "Ривер Плейт", пять - в "Манчестер Сити", три - в национальной сборной Аргентины и один — в Олимпийской.

Сейчас ему 24, и добавились еще две золотые медали — АПЛ-2024 и Копа Америка-2024.

Такими темпами, он когда-то сможет бросить вызов Лео Месси, у которого 45 командных титулов в карьере, но, конечно, для этого не стоит переходить в "Атлетико", куда Альвареса активно сватает пресса.

Село, фотки с Месси и 17 титулов в 24 года: Украине будет противостоять самый яркий аргентинец нового поколения - изображение 6
Фото: instagram.com/juliaanalvarez

Сейчас карьера Хулиана идет идеально еще и благодаря тому, что рядом постоянно есть гении — Месси, Гвардиола, де Брюйне.

Текущий олимпийский турнир — иной, ведь здесь уже сам Альварес за главного. От него зависит результат, на него направлены объективы всех камер.

Выдержит ли он? Справится ли с давлением? Успокоит ли нервы?

Конечно, это сейчас беспокоит фанов в Украине, но не менее интересны ответы топ-клубам, для которых Альварес с его талантом, старательностью и манерами — блестящий кандидат на роль лидера, вокруг которого можно лепить команду-чемпиона.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
30.07.2024 в 10:15
Нехай Пеп поверне боржок Барсі... Помінявши Торреса на Альвареса. Так Хуліан не самий видатний виконавець, утім жаги досягти результату з командою йому не займати!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
30.07.2024 в 10:15
Нехай Пеп поверне боржок Барсі... Помінявши Торреса на Альвареса. Так Хуліан не самий видатний виконавець, утім жаги досягти результату з командою йому не займати!
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