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Велетень: Аргентина - самый именитый наш соперник

Олимпиада

Хавбек сборной Украины U-23 прокомментировал ситуацию в группе

Велетень: Аргентина - самый именитый наш соперник

Фото: УАФ

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Полузащитник олимпийской сборной Украины Владислав Велетень поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 против Аргентины.

"Аргентина - это самый именитый наш соперник. Сейчас трудно сказать, кто сильнее, учитывая ситуацию в нашей группе. Сила нашей команды в единстве.

Представлять Украину на таком турнире - это большой шанс и им надо пользоваться", - сказал Велетень.

Напомним, что поединок Аргентина - Украина состоится сегодня, 30 июля, и начнется в 18:00 по Киеву. В параллельном матче сыграют Ирак и Марокко. Отметим, что после двух туров у всех четырех команд в группе по 3 очка.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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