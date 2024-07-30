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Велетень: Аргентина - самый именитый наш соперник
Хавбек сборной Украины U-23 прокомментировал ситуацию в группе
Фото: УАФ
Полузащитник олимпийской сборной Украины Владислав Велетень поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 против Аргентины.
"Аргентина - это самый именитый наш соперник. Сейчас трудно сказать, кто сильнее, учитывая ситуацию в нашей группе. Сила нашей команды в единстве.
Представлять Украину на таком турнире - это большой шанс и им надо пользоваться", - сказал Велетень.
Напомним, что поединок Аргентина - Украина состоится сегодня, 30 июля, и начнется в 18:00 по Киеву. В параллельном матче сыграют Ирак и Марокко. Отметим, что после двух туров у всех четырех команд в группе по 3 очка.
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