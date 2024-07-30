Велетень: Аргентина - самый именитый наш соперник

Полузащитник олимпийской сборной Украины Владислав Велетень поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 против Аргентины.

"Аргентина - это самый именитый наш соперник. Сейчас трудно сказать, кто сильнее, учитывая ситуацию в нашей группе. Сила нашей команды в единстве.

Представлять Украину на таком турнире - это большой шанс и им надо пользоваться", - сказал Велетень.