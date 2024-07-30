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Батагов - о матче с Аргентиной: Тренерский штаб говорил, что будет бойня на поле
Решающая игра уже сегодня
Фото: УАФ
Защитник олимпийской Украины Арсений Батагов рассказал о настрое команды перед решающим матчем группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 с Аргентиной.
"Настроение неплохое, потому что последнюю игру вырвали на характере. Готовимся в хорошем настроении, надеемся на хорошую игру и результат.
О чем говорил тренерский штаб? Что будет бойня на поле, что аргентинцы хорошо работают с мячом, они очень неплохие в единоборствах. Будет очень тяжело.
Я считаю, что Марокко чуточку лучше работает с мячом, один в один обыгрывают. Но Аргентина - более тактическая команда. У них футболисты играют в хороших клубах, есть и очень опытные игроки. Думаю, игра будет не легче, чем с Марокко.
Постараемся [играть первым номером]. Будет очень жарко, поэтому если постоянно будем играть без мяча, это будет нас истощать. Думаю, будем стараться играть с мячом и без. Если будем играть с мячом, у нас будет больше сил и мы сможем создавать моменты", - отметил Батагов.
Напомним, что поединок Аргентина - Украина состоится сегодня, 30 июля, и начнется в 18:00 по Киеву. В параллельном матче сыграют Ирак и Марокко. Отметим, что после двух туров у всех четырех команд в группе по 3 очка.
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