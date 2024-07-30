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Игрок сборной Украины U-23: Разочаровались, когда узнали, что Месси не приедет на Олимпиаду

Олимпиада

Сегодня олимпийская сборная сыграет против Аргентины

Игрок сборной Украины U-23: Разочаровались, когда узнали, что Месси не приедет на Олимпиаду

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник олимпийской сборной Украины Олег Федор рассказал об эмоциях после исторической победы над Марокко (2:1) и поделился ожиданиями от игры с Аргентиной.

- На самом деле, настроение в команде очень хорошее. Мы на таком подъеме, можно сказать, на положительных эмоциях и с хорошим настроением подходим к следующей игре Олимпиады. Поэтому надеемся на удачный результат.

- Следующий матч Украина проведет против сборной Аргентины. Какое настроение у команды перед важнейшим поединком против такого сложного соперника?

- Мы понимаем, насколько тяжелой будет эта игра, учитывая, что у всех команд сейчас равное количество очков. Всем "кровь из носу" надо набрать как можно больше баллов, тем более нам.

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- Цель в игре - только победа?

- Да, потому что какие-то команды может устраивать ничья, а нас, скорее всего, такой результат не будет устраивать. Поэтому мы выйдем максимально настроенные, максимально концентрированные и с большим желанием победить.

- Ожидали ли Вы увидеть Лионеля Месси на Олимпиаде и сильно ли расстроились, узнав, что он не оказался в финальной заявке Аргентины на турнир?

- На самом деле действительно ожидали, потому что я думаю, что у каждого футболиста есть заветная мечта сыграть против, я бы сказал, короля футбола и такой мировой звезды. Мы разочаровались немножко, когда узнали, что он не приедет на Олимпиаду, - рассказал Федор.

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Аргентина Марокко Олимпийская сборная Украины Олег Федор
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Источник:
Команда №1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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