"Главное, чтобы не было пенальти". Шаран - о предстоящем матче Украины с Аргентиной

Бывший главный тренер "Александрии" и других украинских клубов Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча нашей олимпийской сборной с Аргентиной.

"Конечно, все мы будем болеть и переживать за олимпийскую сборную Украины. Ведь на этом турнире наша команда моментами демонстрировала довольно приличный футбол, особенно в первом тайме с марокканцами. Видел я и игру Аргентины, которая в сегодняшнем матче считается фаворитом.

Безусловно, в стремлении к победе нашим футболистам будет трудно противодействовать этой сборной. Но шанс всегда есть - и надо верить в него. Чего не хватает украинской команде? Наши ребята все правильно выполняют как тактически, так и технически. Контроль мяча есть, вот только в завершающей стадии не хватает острых передач. По моему мнению, не хватает также большей силовой борьбы - то, что я увидел в поединке с Марокко. Все же марокканцы в силовой борьбе были лучше наших футболистов. И когда добавили в скорости, то несмотря на то, что было очень трудно, удалось выдержать и забить победный мяч.