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"Главное, чтобы не было пенальти". Шаран - о предстоящем матче Украины с Аргентиной
Нужна только победа
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший главный тренер "Александрии" и других украинских клубов Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча нашей олимпийской сборной с Аргентиной.
"Конечно, все мы будем болеть и переживать за олимпийскую сборную Украины. Ведь на этом турнире наша команда моментами демонстрировала довольно приличный футбол, особенно в первом тайме с марокканцами. Видел я и игру Аргентины, которая в сегодняшнем матче считается фаворитом.
Безусловно, в стремлении к победе нашим футболистам будет трудно противодействовать этой сборной. Но шанс всегда есть - и надо верить в него. Чего не хватает украинской команде? Наши ребята все правильно выполняют как тактически, так и технически. Контроль мяча есть, вот только в завершающей стадии не хватает острых передач. По моему мнению, не хватает также большей силовой борьбы - то, что я увидел в поединке с Марокко. Все же марокканцы в силовой борьбе были лучше наших футболистов. И когда добавили в скорости, то несмотря на то, что было очень трудно, удалось выдержать и забить победный мяч.
Из того, что я увидел, могу сказать, что Аргентина тоже играет в таком стиле. Во втором тайме матча с марокканцами аргентинская команда включила максимальные скорости и создавала немало возможностей для того, чтобы сравнять счет. Один мяч забили и еще могли забить. Но, к большому сожалению, аргентинцы проиграли тот поединок. И все же я не открою Америку, если скажу, что Аргентина сильнее Марокко. Но как бы там ни было, а будем ждать, надеяться и верить, что все у сборной Украины будет хорошо. В футболе ведь всякое бывает. Главное, чтобы не было пенальти. Болеем за Украину", - рассказал Шаран.
Матч Украина U-23 - Аргентина U-23 состоится сегодня, 30 июля и начнется в 18:00.
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