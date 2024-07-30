Брагару: В матче против Аргентины будем делать все возможное

Полузащитник олимпийской сборной Украины Максим Брагару прокомментировал победу над Марокко (2:1) во 2-м туре на Олимпиаде-2024, а также рассказал о настрое команды на игру с Аргентиной.

"В первую очередь нам удалось победить Марокко благодаря большому желанию, характеру и вере в себя. Мой ассист? Когда я уже делал прострел, то увидел периферийным зрением свободную зону, куда и бежал Дима Крыськив.

Интересно было сыграть на фланге с игроком "ПСЖ" Ашрафа Хакими, это топ-уровень. Моя замена на 64-й минуте? Со здоровьем все в порядке.

Матч с Аргентиной? На каждую игру мы выходим с мыслями только о победе, будем делать все возможное", - сказал Брагару.