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Брагару: В матче против Аргентины будем делать все возможное
Настрой боевой
Фото: УАФ
Полузащитник олимпийской сборной Украины Максим Брагару прокомментировал победу над Марокко (2:1) во 2-м туре на Олимпиаде-2024, а также рассказал о настрое команды на игру с Аргентиной.
"В первую очередь нам удалось победить Марокко благодаря большому желанию, характеру и вере в себя. Мой ассист? Когда я уже делал прострел, то увидел периферийным зрением свободную зону, куда и бежал Дима Крыськив.
Интересно было сыграть на фланге с игроком "ПСЖ" Ашрафа Хакими, это топ-уровень. Моя замена на 64-й минуте? Со здоровьем все в порядке.
Матч с Аргентиной? На каждую игру мы выходим с мыслями только о победе, будем делать все возможное", - сказал Брагару.
Напомним, что поединок Аргентина - Украина состоится сегодня, 30 июля, и начнется в 18:00 по Киеву. В параллельном матче сыграют Ирак и Марокко. Отметим, что после двух туров у всех четырех команд в группе по 3 очка.
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