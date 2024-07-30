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Олимпиада: Египет победил Испанию и вышел в четвертьфинал с первого места. Результаты группы С
Результаты группового этапа Олимпиады-2024 группы С
Getty Images/Global Images Ukraine
Групповой этап Олимпиады-2024 в Париже для группы С подошел к завершению.
Сегодня состоялись последние два поединка: Испания - Египет (1:2) и Доминиканская Республика - Узбекистан (1:1). В результате стали известны команды, которые продолжат борьбу за медали в четвертьфинале ОИ.
По результатам всех матчей группы С в четвертьфинал вышли сборные Египта и Испании. Команды набрали 7 и 6 очков соответственно. Доминиканская Республика в турнирной таблице заняла третье место (2 балла), а Узбекистан - четвертое (1 очко).
Egypt ???????? shock Spain ???????? and top their Olympic group ⚡️???? pic.twitter.com/o5rxyeQH56— 433 (@433) July 30, 2024
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