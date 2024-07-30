Олимпиада: Египет победил Испанию и вышел в четвертьфинал с первого места. Результаты группы С

Групповой этап Олимпиады-2024 в Париже для группы С подошел к завершению.

Сегодня состоялись последние два поединка: Испания - Египет (1:2) и Доминиканская Республика - Узбекистан (1:1). В результате стали известны команды, которые продолжат борьбу за медали в четвертьфинале ОИ.

По результатам всех матчей группы С в четвертьфинал вышли сборные Египта и Испании. Команды набрали 7 и 6 очков соответственно. Доминиканская Республика в турнирной таблице заняла третье место (2 балла), а Узбекистан - четвертое (1 очко).

