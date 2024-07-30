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Третьим летним трансфером дортмундской Боруссии станет хавбек Брайтона - Романо
Остается ждать официального подтверждения
Фото: Getty Images
"Боруссия" Дортмунд завершили сделку о подписании полузащитника "Брайтона" Паскаля Гроса.
По информации Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит 7 миллионов евро плюс бонусы за 33-летнего игрока, который подпишет двухлетнее соглашение с финалистами Лиги чемпионов 2023/24.
Грос выступает за "Брайтон" с лета 2017 года. Всего он провел 228 матчей в Премьер-лиге, забил 30 голов и отдал 45 ассистов.
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