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Третьим летним трансфером дортмундской Боруссии станет хавбек Брайтона - Романо

Олимпиада

Остается ждать официального подтверждения

Третьим летним трансфером дортмундской Боруссии станет хавбек Брайтона - Романо

Фото: Getty Images

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"Боруссия" Дортмунд завершили сделку о подписании полузащитника "Брайтона" Паскаля Гроса.

По информации Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит 7 миллионов евро плюс бонусы за 33-летнего игрока, который подпишет двухлетнее соглашение с финалистами Лиги чемпионов 2023/24.

Грос выступает за "Брайтон" с лета 2017 года. Всего он провел 228 матчей в Премьер-лиге, забил 30 голов и отдал 45 ассистов.


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Боруссия (Дортмунд) Брайтон энд Хоув Альбион Паскаль Гросс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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