Третьим летним трансфером дортмундской Боруссии станет хавбек Брайтона - Романо

"Боруссия" Дортмунд завершили сделку о подписании полузащитника "Брайтона" Паскаля Гроса.

По информации Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит 7 миллионов евро плюс бонусы за 33-летнего игрока, который подпишет двухлетнее соглашение с финалистами Лиги чемпионов 2023/24.

Грос выступает за "Брайтон" с лета 2017 года. Всего он провел 228 матчей в Премьер-лиге, забил 30 голов и отдал 45 ассистов.



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