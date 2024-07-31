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Сикан - после поражения от Аргентины U-23: Ротань пожелал нам успехов и менять менталитет

Олимпиада
Обновлено

Украина вылетела из футбольного турнира Олимпиады

Сикан - после поражения от Аргентины U-23: Ротань пожелал нам успехов и менять менталитет

Фото: УАФ/ Автор - Віталій Клюєв

Новина українською

Нападающий и капитан олимпийской сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал поражение от Аргентины (0:2) в третьем туре футбольного турнира Игр-2024.

"Могли больше, сделали немного меньше. Но на этом жизнь не заканчивается, возвращаемся работать в свои клубы. Руслан Ротань пожелал успехов и менять менталитет.

Возвращаемся с одной победой и двумя поражениями. Это опыт, который в дальнейшем только поможет мне. Мы впервые участвуем в таком турнире как Олимпиада и, надеюсь, не в последний раз.

Статус капитана? Это ответственность, конечно, но он не давит. Я отвечаю за команду на поле, за ее характер, какие-то тактические действия. Мы - одна команда, работаем только ради победы", - сказал Сикан.

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Аргентина Олимпийская сборная Украины Даниил Сикан
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1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Fata Morgana (Запорожье)
31.07.2024 в 14:21
Скажу одно, если не будут бить по воротам без обработки мяча в одно касание, а таких вчера было два хороших момента, у сильных команд выигрывать не будут. Сильные команды в защите даже одной секунды не дают, закрывают удар игроку мгновенно! Вот это один из уроков всем нашим футболёрам! И второе. Что вчера, что с Марокко у нас трижды отбирали мяч у игроков, когда со спины его атаковали! И неужели никто не мог кричать во все горло игроку слово "с зади!!!"
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Комментарии 8
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Fata Morgana (Запорожье)
31.07.2024 в 14:21
Скажу одно, если не будут бить по воротам без обработки мяча в одно касание, а таких вчера было два хороших момента, у сильных команд выигрывать не будут. Сильные команды в защите даже одной секунды не дают, закрывают удар игроку мгновенно! Вот это один из уроков всем нашим футболёрам! И второе. Что вчера, что с Марокко у нас трижды отбирали мяч у игроков, когда со спины его атаковали! И неужели никто не мог кричать во все горло игроку слово "с зади!!!"
Ответить
2
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
31.07.2024 в 13:37
Цена на дутую звезду Сикана после Олимпиады составляет 237 гривен 73 копейки. Плюс мешок лука репчатого. Не верите? Зайдите на маркет трансфер. Убедитесь сами!
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tekutiev (донецк,Украина)
31.07.2024 в 13:49
чмо ты же писал что ротань с этой сборной выиграет золотые медали.и опять обосрался по уши.жажа-самый тупой долб....б на сайте..за мешок картошки хитрожопые распродали твой ......фейк-1.а тебя ..... отыимеют в фуфло бесплатно.глотай дерьмо и не гавкай
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Caballero (DC)
31.07.2024 в 14:53
Скільки сотень тисяч штук баксів ти поставив на матч з Аргентиною.
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tekutiev (донецк,Украина)
31.07.2024 в 14:56
ты веришь этому дурачку?балабол без копейки
 
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Вarcelinius
31.07.2024 в 15:09
Да он стебётся с этого дауна.
 
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владимир009 (киев)
31.07.2024 в 13:33
Сикан нулевой нападающий, за три игры его не видно было на поле.
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oleg.m.3972 (Харьков)
31.07.2024 в 13:59
Левандовски тоже нулевой нападающий ? Его тоже не было видно на евро... А Довбик, Кейн, Палмер ? Если я не ошибаюсь, ни одного гола у них на ЧЕ... Тоже хреновые нападающие ? Критерии оценки у вас какие-то неправильные.
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