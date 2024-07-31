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Сикан - после поражения от Аргентины U-23: Ротань пожелал нам успехов и менять менталитет
Украина вылетела из футбольного турнира Олимпиады
Фото: УАФ/ Автор - Віталій Клюєв
Нападающий и капитан олимпийской сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал поражение от Аргентины (0:2) в третьем туре футбольного турнира Игр-2024.
"Могли больше, сделали немного меньше. Но на этом жизнь не заканчивается, возвращаемся работать в свои клубы. Руслан Ротань пожелал успехов и менять менталитет.
Возвращаемся с одной победой и двумя поражениями. Это опыт, который в дальнейшем только поможет мне. Мы впервые участвуем в таком турнире как Олимпиада и, надеюсь, не в последний раз.
Статус капитана? Это ответственность, конечно, но он не давит. Я отвечаю за команду на поле, за ее характер, какие-то тактические действия. Мы - одна команда, работаем только ради победы", - сказал Сикан.
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