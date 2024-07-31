Хавбек сборной Украины U-23: Жаль, что не удалось подарить болельщикам победу

Полузащитник олимпийской сборной Украины Олег Федор прокомментировал поражение от Аргентины (0:2) в третьем туре футбольного турнира Игр-2024.

"В целом от Олимпиады как от турнира очень положительные эмоции. Но после матча все ребята очень расстроены, потому что не удалось выйти из группы.

С Аргентиной не хватило реализации и в определенной степени фарта. Дело не только в этом матче - нужно было дожимать в игре с Ираком, не впускать. Та игра была полностью в наших руках, но мы ее так легко отпустили, что сейчас сказывается.

Я получил международный опыт с опытными высококлассными игроками. Это пошло только на пользу. Поддержка болельщиков очень сильно чувствовалась, жаль, что не удалось подарить им победу", - отметил Федор.