Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек сборной Украины U-23: Жаль, что не удалось подарить болельщикам победу
Олег Федор дал комментарий после поражения от Аргентины U-23
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник олимпийской сборной Украины Олег Федор прокомментировал поражение от Аргентины (0:2) в третьем туре футбольного турнира Игр-2024.
"В целом от Олимпиады как от турнира очень положительные эмоции. Но после матча все ребята очень расстроены, потому что не удалось выйти из группы.
С Аргентиной не хватило реализации и в определенной степени фарта. Дело не только в этом матче - нужно было дожимать в игре с Ираком, не впускать. Та игра была полностью в наших руках, но мы ее так легко отпустили, что сейчас сказывается.
Я получил международный опыт с опытными высококлассными игроками. Это пошло только на пользу. Поддержка болельщиков очень сильно чувствовалась, жаль, что не удалось подарить им победу", - отметил Федор.
Популярное сейчас
- Черноморец просматривает двух воспитанников Динамо - Источник
- Эпицентр подписал бывшего голкипера Черноморца
- Олимпиада-2024. День 5. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
- Украина U-23 – Марокко U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Комментарии 1