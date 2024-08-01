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Женская сборная Канады вышла в плей-офф ОИ, несмотря на снятие шести очков

Олимпиада
Обновлено

Необычный случай в истории футбола

Женская сборная Канады вышла в плей-офф ОИ, несмотря на снятие шести очков

Фото - AP / Julio Cortez

Новина українською

Из-за запуска дрона во время тренировки Новой Зеландии, "красных" наказали и лишили шести пунктов. В очном матче "кэнакс" выиграли 2:1 и для путевки в ¼ финала необходимо было одерживать две победы.

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Во втором туре группового этапа коллектив из Северной Америки оформил волевую победу над хозяевами соревнований (2:1). Сборная забила решающий гол на 12-й компенсированной минуте.

В заключительном поединке Канада одолела Колумбию и опередила ее в борьбе за второе место квартета А. Впрочем, "красные" также продолжили борьбу за трофей, если бы финишировали третьими.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gican85 (Киев)
01.08.2024 в 08:52
Их в дверь, они в окно. Нужно было сразу дисквалифицировать гондурасок
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
01.08.2024 в 08:52
Их в дверь, они в окно. Нужно было сразу дисквалифицировать гондурасок
Ответить
0
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