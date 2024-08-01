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Женская сборная Канады вышла в плей-офф ОИ, несмотря на снятие шести очков
Необычный случай в истории футбола
Фото - AP / Julio Cortez
Из-за запуска дрона во время тренировки Новой Зеландии, "красных" наказали и лишили шести пунктов. В очном матче "кэнакс" выиграли 2:1 и для путевки в ¼ финала необходимо было одерживать две победы.
Во втором туре группового этапа коллектив из Северной Америки оформил волевую победу над хозяевами соревнований (2:1). Сборная забила решающий гол на 12-й компенсированной минуте.
В заключительном поединке Канада одолела Колумбию и опередила ее в борьбе за второе место квартета А. Впрочем, "красные" также продолжили борьбу за трофей, если бы финишировали третьими.
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