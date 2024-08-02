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Ротань: Хочу сказать спасибо команде - мы таки поверили, что можем играть в футбол

Олимпиада

Руслан Ротань - о выступлении сборной Украины U-23 на Олимпиаде

Ротань: Хочу сказать спасибо команде - мы таки поверили, что можем играть в футбол

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань подытожил выступление команды на футбольном турнире Олимпиады-2024.

"Я хочу сказать спасибо команде. Ребята за это время максимально прислушивались к тренерскому штабу, они выполняли то, что мы от них просили. Однако судят по результату. Я бы отметил, что мы таки поверили, что можем играть в футбол, владеть мячом, контролировать матч и создавать моменты.

Мы заинтересовали европейских скаутов, поэтому это хороший знак. Я уверен, что у некоторых ребят уже есть предложения. Мы прошли долгий путь. Я поблагодарил за каждое мгновение, за каждую тренировку и за каждую игру, где они были настоящими профессионалами. Хотелось выйти дальше, но это спорт. Всегда побеждает сильнейший", - рассказал Ротань.

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Руслан Ротань Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024
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1 голосов
Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.08.2024 в 15:29
РОТАНЬ проиграл всё что смог --гоните физрука во 2 лигу
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
02.08.2024 в 15:29
РОТАНЬ проиграл всё что смог --гоните физрука во 2 лигу
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Caballero (DC)
02.08.2024 в 14:57
Собі подякуй ще.
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