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ОИ-2024. Сборная Марокко разгромила США и вышла в 1/2 финала турнира
Марокканцы победили со счетом 4:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 августа, состоялся первый четвертьфинальный поединок между сборными Марокко и США в рамках Олимпиады-2024.
Сборной Марокко в первом тайме удалось забить лишь один мяч, но после перерыва команде удалось реализовать еще три голевых момента.
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Таким образом марокканцы побеждают сборную США со счетом 4:0 и выходят в 1/2 финала ОИ-2024, где сыграют с победителем пары Испания - Япония.
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