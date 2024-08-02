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ОИ-2024. Сборная Марокко разгромила США и вышла в 1/2 финала турнира

Олимпиада
Обновлено

Марокканцы победили со счетом 4:0

ОИ-2024. Сборная Марокко разгромила США и вышла в 1/2 финала турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 августа, состоялся первый четвертьфинальный поединок между сборными Марокко и США в рамках Олимпиады-2024.

Сборной Марокко в первом тайме удалось забить лишь один мяч, но после перерыва команде удалось реализовать еще три голевых момента.

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Таким образом марокканцы побеждают сборную США со счетом 4:0 и выходят в 1/2 финала ОИ-2024, где сыграют с победителем пары Испания - Япония.

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