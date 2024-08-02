ОИ-2024. Сборная Марокко разгромила США и вышла в 1/2 финала турнира

Сегодня, 2 августа, состоялся первый четвертьфинальный поединок между сборными Марокко и США в рамках Олимпиады-2024.

Сборной Марокко в первом тайме удалось забить лишь один мяч, но после перерыва команде удалось реализовать еще три голевых момента.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом марокканцы побеждают сборную США со счетом 4:0 и выходят в 1/2 финала ОИ-2024, где сыграют с победителем пары Испания - Япония.