  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Сборная Испании в полуфинале Олимпиады сыграет с Марокко
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Испании в полуфинале Олимпиады сыграет с Марокко

Олимпиада
Обновлено

Испанцы проходят дальше

Сборная Испании в полуфинале Олимпиады сыграет с Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

2 августа между собой сыграли сборные Японии и Испании в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024.

На 11-й минуте испанец Фермин Лопес открыл счет в поединке. В конце первого тайма японцы сумели отыграть один мяч, но гол не засчитали из-за офсайда.

После перерыва сборной Испании удалось забить еще два гола. Финальный свисток, 0:3.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В результате испанцы выходят в 1/2 финала ОИ-2024, где сыграют против Марокко.

По теме
yellow-arrow
Франция U-23 - Аргентина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
yellow-arrow
ОИ-2024. Япония — Испания 0:3. Талант Барсы тащит Фурию в полуфинал
yellow-arrow
ОИ-2024. Сборная Марокко разгромила США и вышла в 1/2 финала турнира
Испания Япония Олимпиада Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости