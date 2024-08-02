Сборная Испании в полуфинале Олимпиады сыграет с Марокко

2 августа между собой сыграли сборные Японии и Испании в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024.

На 11-й минуте испанец Фермин Лопес открыл счет в поединке. В конце первого тайма японцы сумели отыграть один мяч, но гол не засчитали из-за офсайда.

После перерыва сборной Испании удалось забить еще два гола. Финальный свисток, 0:3.

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В результате испанцы выходят в 1/2 финала ОИ-2024, где сыграют против Марокко.