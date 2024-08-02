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ОИ-2024. Япония — Испания 0:3. Талант Барсы тащит Фурию в полуфинал
Без сенсаций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa
Испания даже не включая полные обороты прошла Японию в четвертьфинале Олимпиады.
Это было далеко не лучшее выступление "Красной фурии", усталость бросалась в глаза. По сути, фаворит играл отрезками.
На старте счет открыл молодой хавбек "Барсы" Фермин Лопес хлестким ударом низом с дальней дистанции.
Дальше Испания внезапно села назад, и Япония чудом не отыгралась. Хосойя даже забил гол, идеально сыграв спиной, но ВАР увидел минимальный офсайд. Также был убойный шанс у Такаи — головой в штангу с пары метров.
Ну, а уже на второй тайм в таком режиме "Самураев" не хватило. Испания вернула себе инициативу, и после пару упущенных моментов имени Баэны и Ороса, таки удвоила преимущество.
Снова помог дальний удар Фермина — на сей раз, каталонцу набросили мяч с углового, и он пробил под перекладину. Идеальный хайлайт.
FERMIN. LOPEZ. ???????? pic.twitter.com/jW17Bn1B3e— Reshad Rahman (@ReshadFCB) August 2, 2024
А уже в конце игры новичок "Жироны" Абель Руис на добивании установил окончательный счет.
В полуфинале ОИ-2024 "Фурия" сыграет против Марокко, который ранее разбил США (4:0).
1/4 финала ОИ-2024. Лион. "Стад Лионнэ"
Япония — Испания — 0:3
Голы: Фермин Лопес, 11, 73, Руис, 86
Япония: Кокубо — Секине, Такаи, Кимура, Охата — Ямамото (Араки, 84), Фуджита, Мито (Уенака, 74) — Ямада (Фуджо, 46), Хосойя, Сайто (Сато, 67)
Испания: Тенас — Пубиль, Эрик Гарсия, Кубарси, Миранда — Барриос, Баэна (Бернабе, 70) — Орос (Турьентес, 84), Фермин Лопес (Диего Лопес, 84), Серхио Гомес (Саму, 89) — Руис (Гутьеррес, 88)
Предупреждения: Ямамото, 71 — Эрик Гарсия, 1, Баэна, 45+7, Фермин Лопес, 78
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