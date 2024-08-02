ОИ-2024. Япония — Испания 0:3. Талант Барсы тащит Фурию в полуфинал

Испания даже не включая полные обороты прошла Японию в четвертьфинале Олимпиады.

Это было далеко не лучшее выступление "Красной фурии", усталость бросалась в глаза. По сути, фаворит играл отрезками.

На старте счет открыл молодой хавбек "Барсы" Фермин Лопес хлестким ударом низом с дальней дистанции.

Дальше Испания внезапно села назад, и Япония чудом не отыгралась. Хосойя даже забил гол, идеально сыграв спиной, но ВАР увидел минимальный офсайд. Также был убойный шанс у Такаи — головой в штангу с пары метров.

Ну, а уже на второй тайм в таком режиме "Самураев" не хватило. Испания вернула себе инициативу, и после пару упущенных моментов имени Баэны и Ороса, таки удвоила преимущество.

Снова помог дальний удар Фермина — на сей раз, каталонцу набросили мяч с углового, и он пробил под перекладину. Идеальный хайлайт.

А уже в конце игры новичок "Жироны" Абель Руис на добивании установил окончательный счет.

В полуфинале ОИ-2024 "Фурия" сыграет против Марокко, который ранее разбил США (4:0).

1/4 финала ОИ-2024. Лион. "Стад Лионнэ"

Япония — Испания — 0:3

Голы: Фермин Лопес, 11, 73, Руис, 86

Япония: Кокубо — Секине, Такаи, Кимура, Охата — Ямамото (Араки, 84), Фуджита, Мито (Уенака, 74) — Ямада (Фуджо, 46), Хосойя, Сайто (Сато, 67)

Испания: Тенас — Пубиль, Эрик Гарсия, Кубарси, Миранда — Барриос, Баэна (Бернабе, 70) — Орос (Турьентес, 84), Фермин Лопес (Диего Лопес, 84), Серхио Гомес (Саму, 89) — Руис (Гутьеррес, 88)

Предупреждения: Ямамото, 71 — Эрик Гарсия, 1, Баэна, 45+7, Фермин Лопес, 78