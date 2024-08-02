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Франция U-23 - Аргентина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
Франция U-23 - Аргентина U-23: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.08.2024 ⋊ Олимпийские игры на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
2 августа пройдет матч четвертьфинала между олимпийскими сборными Франции и Аргентины.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на Megogo.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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