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Франция U-23 - Аргентина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

Олимпиада
Обновлено

Франция U-23 - Аргентина U-23: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.08.2024 ⋊ Олимпийские игры на UA-Футбол

Франция U-23 - Аргентина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

2 августа пройдет матч четвертьфинала между олимпийскими сборными Франции и Аргентины.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на Megogo.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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