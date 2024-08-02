ОИ-2024: Египет победил сборную Парагвая в серии пенальти

В пятницу, 2 августа, сборная Египта победила Парагвай в рамках четвертьфинала Олимпийских игр-2024.

В первом тайме результативным действием не отметилась ни одна из команд. Но после перерыва на 71-й минуте парагвайцы забивают долгожданный гол. Сборная Египта сравняла счет на последних минутах основного времени.

В овертаймах командам не удалось реализовать свои моменты и игра перешла к серии пенальти, где победила сборная Египта.

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В результате сборная Египта сыграет в полуфинале Олимпийских игр против победителя пары Франция - Аргентина.