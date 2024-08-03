ОИ-2024. Франция — Аргентина 1:0. Микрореванш за ЧМ и выход в полуфинал для Ле Бле

Франция минимально одолела Аргентину в самом статусном четвертьфинале Олимпиады-2024.

Успех "Ле Бле" принес ранний гол — это Матета замкнул подачу Олизе с углового на ближней штанге.

Аргентина побежала отыгрываться и была к этому близка. Юные звезды "Бока Хуниорс" Эсекьель Фернандес и Кевин Зенон опасно пробивали — Ресте отбил один мяч, а другой просвистел мимо штанги.

Ну, а лучший момент вечера у "Альбиселесте" имел Джулиано Симеоне, который без помех пробивал головой по падающему мячу на линии вратарского, и умудрился не попасть в пустые ворота.

Удар сына Эль Чоло точно станет одним из мэмов турнира; уже сейчас фанаты уничтожают его в сети.

И, кажется, он сильно подкосил Аргентину. Во втором тайме "Альбиселесте" много владели мячом, но почти без продвижения и остроты. Если сравнивать, еще одна попытка Матета после углового была опаснее удара Гонду по воробьям.

Также Франция забила второй мяч усилиями новичка "Баварии" Олизе, но его в спорной ситуации отменил ВАР. Редко такое увидишь против хозяев. Хотя, конечно, на результат это не повлияло.

Можно ли назвать победу Франции реваншем за поражение в финале ЧМ-2022? Ну, может на 5%. Все же статус турнира кардинально иной.

В полуфинале "Ле Бле" сыграют против Египта, который в серии пенальти выбил Парагвай.

1/4 финала ОИ-2024. Бордо. "Матмют Атлантик"

Франция — Аргентина — 1:0

Гол: Матета, 5

Франция: Ресте — Сильдилья, Баде, Лукеба, Трюффер (Локо, 64) — Мильо, Коне, Шотар (Аклиуш, 79) — Олизе — Матета, Ляказетт (Калимуэндо, 79)

Аргентина: Рульи — Хоакин Гарсия (Лухан, 90), Ди Чезаре (Солер, 46, Гонду, 76), Отаменди, Амионе — Эсекьель Фернандес, Медина (Эчеверри, 90) — Симеоне, Альмада, Зенон (Бельтран, 64) — Альварес

Предупреждения: Матета, 33, Коне, 41, Рест, 77, Аклиуш, 89, Магасса, 90+5 — Ди Чезаре, 21, Медина, 53, Бельтран, 55