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ОИ-2024. Франция — Аргентина 1:0. Микрореванш за ЧМ и выход в полуфинал для Ле Бле
Вечер, который запомнит Джулиано Симеоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Франция минимально одолела Аргентину в самом статусном четвертьфинале Олимпиады-2024.
Успех "Ле Бле" принес ранний гол — это Матета замкнул подачу Олизе с углового на ближней штанге.
Аргентина побежала отыгрываться и была к этому близка. Юные звезды "Бока Хуниорс" Эсекьель Фернандес и Кевин Зенон опасно пробивали — Ресте отбил один мяч, а другой просвистел мимо штанги.
Ну, а лучший момент вечера у "Альбиселесте" имел Джулиано Симеоне, который без помех пробивал головой по падающему мячу на линии вратарского, и умудрился не попасть в пустые ворота.
Удар сына Эль Чоло точно станет одним из мэмов турнира; уже сейчас фанаты уничтожают его в сети.
И, кажется, он сильно подкосил Аргентину. Во втором тайме "Альбиселесте" много владели мячом, но почти без продвижения и остроты. Если сравнивать, еще одна попытка Матета после углового была опаснее удара Гонду по воробьям.
Также Франция забила второй мяч усилиями новичка "Баварии" Олизе, но его в спорной ситуации отменил ВАР. Редко такое увидишь против хозяев. Хотя, конечно, на результат это не повлияло.
Можно ли назвать победу Франции реваншем за поражение в финале ЧМ-2022? Ну, может на 5%. Все же статус турнира кардинально иной.
В полуфинале "Ле Бле" сыграют против Египта, который в серии пенальти выбил Парагвай.
1/4 финала ОИ-2024. Бордо. "Матмют Атлантик"
Франция — Аргентина — 1:0
Гол: Матета, 5
Франция: Ресте — Сильдилья, Баде, Лукеба, Трюффер (Локо, 64) — Мильо, Коне, Шотар (Аклиуш, 79) — Олизе — Матета, Ляказетт (Калимуэндо, 79)
Аргентина: Рульи — Хоакин Гарсия (Лухан, 90), Ди Чезаре (Солер, 46, Гонду, 76), Отаменди, Амионе — Эсекьель Фернандес, Медина (Эчеверри, 90) — Симеоне, Альмада, Зенон (Бельтран, 64) — Альварес
Предупреждения: Матета, 33, Коне, 41, Рест, 77, Аклиуш, 89, Магасса, 90+5 — Ди Чезаре, 21, Медина, 53, Бельтран, 55
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