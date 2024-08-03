Кольца останутся в Средиземье.  Акценты зрителя на четвертьфиналах Олимпиады

И сойдутся Север с Югом…

Кто-то из вас недавно писал в комментариях, что, мол, Юрич “с приветом”. Что-то в этом есть. Много ли людей в здравом рассудке смотрели вчера все матчи ¼ финала подряд, от свистка до свистка? Свет был, работы не было, нужный канал доступен - что еще нужно человеку, который живет футболом, чтобы уйти в него часов на девять?

Вот теперь-то можно и о географии потолковать. Ибо, в этом смысле, итогом четвертьфиналов стал полный и безраздельный триумф “хозяев поля” - стран Средиземноморского бассейна. Все они дружно хором - кто одолел, а кто и расправился - убрали из плей-офф заокеанских пришельцев.

Марокко - США 4:0

Япония - Испания 0:3

Египет - Парагвай 1:1 (5:4)

Франция - Аргентина 1:0

Так что Властелин олимпийских колец будет определен в разборках Средиземья (хотя Толкин почему-то играл за сборную США). Причем, полуфиналы представляют собой двухсерийную дуэль Европы с Африкой. Или, соответственно, стран северного и южного побережья Средиземного моря. Испания - Марокко и Франция - Египет.

Зрелищность. Лучшим для зрителя стал матч Япония - Испания. С десяток голевых моментов, да и в целом смотрелся, пожалуй что, легче всего.

Парадокс, но меньше всего реальной опасности для ворот было в самой результативной игре - Марокко с США. Но из шести моментов были реализованы четыре.

Откровенно скучных поединков не было.

Интрига. Те же марокканцы быстрее всех разобрались со своим соперником. После второго гола, забитого Ахомашем на 63-й минуте, штатовцам ловить было нечего.

Дольше всех выявляли победителя Египет с Парагваем. “Фараоны” (которых комментатор умудрился назвать “орлами Карфагена” - чуть-чуть с Тунисом перепутал) выиграли в послематчевой “лотерее”.

Если суммировать все матчи, то, в общей сложности, без интриги прошло лишь немногим более тайма из восьми возможных. Да и те практически компенсируются экстра-таймами с пенальти от египтян и парагвайцев.

Логика. Самый справедливый счет - 1:1 в основное время у тех же Египта с Парагваем. Жаль, что из-за травмы еще при 0:1 выбыл лидер парагвайцев Энсисо. С ним было бы веселее досматривать, а может, и не пришлось бы доигрывать искусственно - “тащить счастливый билетик”.

На мой взгляд, нелогично поражение Аргентины от Франции. Как бы уверенно и солидно не смотрелись хозяева Олимпиады, но их преимущество по моментам минимально - скорее и тут были бы закономерны те же 1:1. Хотя, стоит признать, в совокупности шансы французов выглядят внушительнее.

Судейство. Нет поводов для обращения к коллеге Юстасу и ошибок, повлиявших на результат. Однако есть возмутительный пример идиотического педантизма, и то, что формально ВАР был прав, самое неприятное. Но делать-то с этим что-то уже пора!

В игре Японии с Испанией, до перерыва, при счете 0:1, был отменен гол японца Хосои - из-за того, что в офсайде оказалась его пятка. Причем, в этот момент он стоял спиной к воротам соперника, а сзади него располагался защитник. И вот эта найденная под микроскопом блоха перечеркнула классно индивидуально исполненный гол.

Такие нонсенсы, то и дело, происходят на фоне абсолютного мужланства в штрафной, где у защитников почти полностью развязаны руки. И фактического субъективизма при определении игры рукой: “повод был”, “50 на 50” и классическое “на усмотрение арбитра”. Нет уж, вы определитесь - или крестик снимите, или трусы наденьте!

Ведь это же бред бредовейший. Как высшая мера наказания за мелкое хулиганство, в то время как сплошь и рядом безнаказанными остаются убийцы, при том что их виновность определяется на глаз. Зато здесь все четко: случайная пятка, попавшая в кадр. Все это было бы смешно, когда бы не было так глупо.

Везение. Испанцам везло по-дикому. Во-первых, этот идиотский офсайд. Прибавьте к нему удар в стойку их ворот перед самым свистком на перерыв, при тех же 0:1, и в перекладину - вскоре после третьего гола, в концовке. Уж не знаю, чем японцы так прогневали Фортуну, но она их в этот вечер просто уничтожала.

И, наверное, нельзя не вспомнить эпический промах аргентинца Симеоне (сына Сами-знаете-кого) на 36-й минуте, при 1:0 в пользу Франции. С достаточно близкого расстояния, по фактически пустым воротам. По большому счету, он и стоил Аргентине поражения.

Словом, фартило европейцам.

Личности. Однозначно ярчайшей фигурой на полях четвертьфиналов назову испанца Фермина Лопеса, и не только за его дубль - самый опасный форвард дня.

Так же уверенно вторым у меня будет марокканец Ахомаш, плодами активности которого стали гол и заработанный пенальти.

После них примерно на одном уровне запомнились француз Матета и парагваец Перес. Также обязательно упомяну неудачливого японца Хосою.

Симпатии. Несмотря ни на что, больше всего футбола (под которым, в узком смысле слова, я понимаю угрозу воротам соперника) увидел в исполнении Испании.

В тройку лучших включил бы также Марокко и Египет. Они понравились примерно одинаково, но у первых моменты были более качественными, не говоря уже об их реализации.

Далее идут Франция, Парагвай и Япония - с одинаково терпимым количеством шансов, пусть чисто визуально последние и показались более живыми.

Аргентина - можно и нужно было лучше. США - а что это вы тут делали, а? Одна голевая возможность за игру - незачет.

Анонсы. Более привлекательно в полуфинале смотрится вывеска: Испания - Марокко. Надеюсь на приличную игру. Болеть буду за футбол, хоть испанцы мне и ближе исторически.

Франция с Египтом вполне могут устроить тягомотину. Особенно это касается команды Анри - от ее прагматизма уже начинало слегка подташнивать. Если продолжат в том же духе, буду за африканцев (тех, что посветлее) - континентальным патриотизмом никогда не страдал, политика и религия - мимо. Опять же, болею за футбол.

На Евро он выиграл. Посмотрим, как будет здесь.

Украина. Ясно, что она смотрелась бы тут никак не хуже США. Как по мне, даже где-то на уровне Парагвая с Египтом. Остальные явно сильнее.

Со второго места в группе мы выходили бы аккурат на Францию - главного фаворита турнира, не пропустившего на сегодня ни разу в четырех матчах. Без комментариев.

А первое место нам не светило никак. И забудьте уже, наконец, тот Ирак - победа над ним, как оказалось, в итоге не давала ни-че-го. Просто диву даешься, когда слышишь от известных футбольных людей, что все было потеряно именно тогда. Вы считать умеете? А регламент знаете? Как-то уже даже не улыбает.

Сегодня же стартует УПЛ. Не поверите, соскучился. Но о ней - в свое время…