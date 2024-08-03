Ковтун второй раз финишировал четвертым на ОИ-2024. Следующий финал – в понедельник

20-летний черкасщанин в свободных упражнениях набрал 14.533 балла. Отставание от лидирующей тройки составило всего 0.400 балла.

Илья будет выступать еще на одном финале Олимпийских игр в Париже — параллельные брусья (вместе с Олегом Верняевым). Спортивное мероприятие состоится послезавтра.

В активе Ковтуна 4 золотых награды на чемпионатах Европы в Анталии (2023, параллельные брусья) и Римини (2024, параллельные брусья, перекладина, командные соревнования). Также на счету гимнаста серебро в многоборье в рамках мирового первенства в Антверпене (2023).