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Марина Бех-Романчук – 11-я в финале тройного прыжка

Олимпиада
Обновлено

Удалось выполнить только одну удачную попытку

Марина Бех-Романчук – 11-я в финале тройного прыжка

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легкоатлетка продемонстрировала лучший результат на 13,98 метра и досрочно закончила выступление в финале. Отметим, что личный рекорд спортсменки – 15,02 на чемпионате Европы-2022, который принёс золотую медаль таланту из Хмельницкой области.

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Для Марины это третья Олимпиада в карьере и только первая, где она соревновалась в тройном прыжке.

В 2016 году Бех-Романчук выступила без зачетного результата. На ОИ-2021 украинка замкнула пятерку лучших в прыжках в длину (6,88 м). Напомним, что на предыдущем этапе Олимпиады в Париже легкоатлетка показала результат 14,30 м.

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Олимпиада-2024 Марина Бех-Романчук
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Djarik
03.08.2024 в 22:37
Ще одна олімпійська бездарь
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Комментарии 2
Djarik
03.08.2024 в 22:37
Ще одна олімпійська бездарь
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0
1
Navudo
03.08.2024 в 23:08
більше ніж півроку без тренувань і змагань... фактично тренуватись почали лише за місяць до ОІ... через це в свою профільну дисципліну (стрибки у довжину) не встигла відібратись, але зуміла відібратись у непрофільній - потрійному стрибку... але ж навіщо нам такі деталі, у нас є табло - 11 місце з 32 - "це бездарь"
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