Марина Бех-Романчук – 11-я в финале тройного прыжка

Легкоатлетка продемонстрировала лучший результат на 13,98 метра и досрочно закончила выступление в финале. Отметим, что личный рекорд спортсменки – 15,02 на чемпионате Европы-2022, который принёс золотую медаль таланту из Хмельницкой области.

Для Марины это третья Олимпиада в карьере и только первая, где она соревновалась в тройном прыжке.

В 2016 году Бех-Романчук выступила без зачетного результата. На ОИ-2021 украинка замкнула пятерку лучших в прыжках в длину (6,88 м). Напомним, что на предыдущем этапе Олимпиады в Париже легкоатлетка показала результат 14,30 м.