Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марина Бех-Романчук – 11-я в финале тройного прыжка
Удалось выполнить только одну удачную попытку
Getty Images/Global Images Ukraine
Легкоатлетка продемонстрировала лучший результат на 13,98 метра и досрочно закончила выступление в финале. Отметим, что личный рекорд спортсменки – 15,02 на чемпионате Европы-2022, который принёс золотую медаль таланту из Хмельницкой области.
Для Марины это третья Олимпиада в карьере и только первая, где она соревновалась в тройном прыжке.
В 2016 году Бех-Романчук выступила без зачетного результата. На ОИ-2021 украинка замкнула пятерку лучших в прыжках в длину (6,88 м). Напомним, что на предыдущем этапе Олимпиады в Париже легкоатлетка показала результат 14,30 м.
Популярное сейчас
- Первое золото. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Михаил Романчук досрочно завершил Олимпийские игры-2024
- Самый перспективный супертяж мира бросил вызов Усику
- День пятый олимпийский. Украина. Драма в гимнастике, трагедия в гребле. Но с перспективами в стрельбе и теннисе
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Силы обороны потопили российскую подводную лодку в Крыму
Комментарии 2