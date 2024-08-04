  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. 16 лет назад Харлан помогла одержать волевую победу на ОИ в командных соревнованиях. Тогда Украина тоже взяла золото
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

16 лет назад Харлан помогла одержать волевую победу на ОИ в командных соревнованиях. Тогда Украина тоже взяла золото

Олимпиада

История повторяется

16 лет назад Харлан помогла одержать волевую победу на ОИ в командных соревнованиях. Тогда Украина тоже взяла золото

Фото - Церемонія "Людина року"

Новина українською

В 2008 году Харлан вместе с Еленой Хомровой, Галиной Пундик и Ольгой Жовнир приняла участие на Олимпийских играх в Пекине. Дойдя до финала, украинки в решающем поединке встретились с китаянками.

Читайте такжеКак Украина выиграла первое золото на Олимпиаде-2024. Решающий раунд от Ольги Харлан. Видео

После первых дуэлей украинки проигрывали в десять уколов. Но благодаря Елене Хомровой и Ольге Харлан они не только отыграли большой разрыв, но и сумели одержать волевую победу 45:44. Таким образом, спортсменка уже в 17 лет завоевала золотые медали Олимпиады.

"Княгиня Ольга" за свою карьеру выиграла 48 наград на ОИ, чемпионатах мира, Европы, Европейских играх и Универсиаде.

По теме
yellow-arrow
Китай сохраняет лидерство, США снова вторые, первое золото Украины. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
yellow-arrow
Как Украина выиграла первое золото на Олимпиаде-2024. Решающий раунд от Ольги Харлан. Видео
yellow-arrow
Прогноз на финал Олимпиады: Джокович в шаге от статуса лучшего игрока в истории
Ольга Харлан Олимпийские игры
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
LB
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости