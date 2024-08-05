Суркис: Золото Ярославы Магучих – яркое доказательство, что наш народ – народ победителей

Президент "Динамо" Игорь Суркис от имени киевского клуба поздравил украинских легкоатлеток Ярославу Магучих и Ирину Геращенко с завоеванием золотой и бронзовой медали соответственно в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже, а также Михаила Кохана с бронзой в метании молота.

"От всей души поздравляю наших легкоатлетов с получением медалей на Олимпиаде в Париже! Вами гордится вся Украина, все держали кулаки за вас!

Золото Ярославы Магучих - историческая, славная победа украинского спорта, которая особенно ценна в наше трудное время, когда наши спортсмены тренируются в непривычных условиях, когда такие успехи очень важны для нашего народа.

Это золото - яркое доказательство, что наш народ - народ победителей, который невозможно сломать. Такие успехи наших спортсменов, которые видит весь мир, привлекают внимание международного сообщества к нашей стране.

Желаю нашим олимпийским призерам энергии, здоровья, вдохновения, силы духа, чтобы и в дальнейшем прославлять Украину, а также - мира, спокойствия и скорейшего завершения войны нашей главной Победой!", - приводит слова Суркиса официальный сайт киевского клуба.