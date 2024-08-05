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Ребров: У меня один вопрос - почему на Олимпиаду не поехал Бондаренко?
Сергей Ребров раскритиковал украинские клубы, которые не отпустили игроков на ОИ-2024
Фото Андрія Ющака - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своим мнением о комплектации олимпийской сборной для выступления на Олимпиаде-2024.
"К сожалению, футбольная Олимпиада проводится вне дат ФИФА. Какой может быть позиция УАФ, если клуб не обязан кого-то отпускать?
У меня один вопрос - почему не поехал Бондаренко, который не играл на Евро? А еще есть вопросы к позиции "Руха", который не отпустил игроков на турнир в Тулоне... Нещерет? Здесь я понимаю: "Динамо" надо было играть квалификационный раунд ЛЧ, они не хотели оставаться с одним опытным голкипером.
Я разговаривал: позиция клубов была такая: "Отмените Кубок Украины и перенесите первый тур". Все было сделано, что дальше - вы видели. В регламенте не прописано, чтобы клубы обязательно отпускали игроков", - сказал Ребров.
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