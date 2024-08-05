Ребров: У меня один вопрос - почему на Олимпиаду не поехал Бондаренко?

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своим мнением о комплектации олимпийской сборной для выступления на Олимпиаде-2024.

"К сожалению, футбольная Олимпиада проводится вне дат ФИФА. Какой может быть позиция УАФ, если клуб не обязан кого-то отпускать?

У меня один вопрос - почему не поехал Бондаренко, который не играл на Евро? А еще есть вопросы к позиции "Руха", который не отпустил игроков на турнир в Тулоне... Нещерет? Здесь я понимаю: "Динамо" надо было играть квалификационный раунд ЛЧ, они не хотели оставаться с одним опытным голкипером.

Я разговаривал: позиция клубов была такая: "Отмените Кубок Украины и перенесите первый тур". Все было сделано, что дальше - вы видели. В регламенте не прописано, чтобы клубы обязательно отпускали игроков", - сказал Ребров.