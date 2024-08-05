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Ребров: У меня один вопрос - почему на Олимпиаду не поехал Бондаренко?

Олимпиада

Сергей Ребров раскритиковал украинские клубы, которые не отпустили игроков на ОИ-2024

Ребров: У меня один вопрос - почему на Олимпиаду не поехал Бондаренко?

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своим мнением о комплектации олимпийской сборной для выступления на Олимпиаде-2024.

"К сожалению, футбольная Олимпиада проводится вне дат ФИФА. Какой может быть позиция УАФ, если клуб не обязан кого-то отпускать?

У меня один вопрос - почему не поехал Бондаренко, который не играл на Евро? А еще есть вопросы к позиции "Руха", который не отпустил игроков на турнир в Тулоне... Нещерет? Здесь я понимаю: "Динамо" надо было играть квалификационный раунд ЛЧ, они не хотели оставаться с одним опытным голкипером.

Я разговаривал: позиция клубов была такая: "Отмените Кубок Украины и перенесите первый тур". Все было сделано, что дальше - вы видели. В регламенте не прописано, чтобы клубы обязательно отпускали игроков", - сказал Ребров.

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Сергей Ребров Украина Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
05.08.2024 в 16:20
спроси лучше у Ротаня -почему 3 игры и 2 проигрыша --гоните этого ФИЗРУКА а всё началось когда оно угробило ЧМ ПЕТРАКОВА-- и закончилось ОИ --блат это плохое дело --пусть идёт во 2 лигу и выводит в УПЛ как сделал это КУЧЕР
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
05.08.2024 в 16:20
спроси лучше у Ротаня -почему 3 игры и 2 проигрыша --гоните этого ФИЗРУКА а всё началось когда оно угробило ЧМ ПЕТРАКОВА-- и закончилось ОИ --блат это плохое дело --пусть идёт во 2 лигу и выводит в УПЛ как сделал это КУЧЕР
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Kondor (Веселе)
05.08.2024 в 16:20
Коли Динама...- тут я розумєю.Оказуеться- ві н щось розумі є
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