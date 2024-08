ОИ-2024. Франция — Египет 3:1. Три штанги, но обошлось без сенсации

Франция составит компанию Испании в финале Олимпиады-2024. Это не было легко, но "Ле Бле" справились.

Матч начался в довольно медленном темпе, что устраивало Египет, который редко выбегал в атаки и вообще ничего там не создавал.

Франция, в свою очередь, тоже не форсировала события, но при этом моменты возникали — Алаа еле отбил удар Трюффера; Олизе чуть-чуть промахнулся; Баде головой пробил в штангу.

И вот, представьте, по такой игре в середине второго тайма забил Египет — это Махмуд Сабер из "Пирамидс" съел центр защиты Франции и пальнул над ушами Ресте.

Красивый гол, да. Но на деле он обрушил на египтян такое, что их местами даже жалко было.

It was clearly a shot on target from Lacazette he got his foot to it and the keeper saved it. Sort it out @OptaJoe pic.twitter.com/zIkrqVGDG9