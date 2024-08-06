ОИ-2024. Франция — Египет 3:1. Три штанги, но обошлось без сенсации

Франция составит компанию Испании в финале Олимпиады-2024. Это не было легко, но "Ле Бле" справились.

Матч начался в довольно медленном темпе, что устраивало Египет, который редко выбегал в атаки и вообще ничего там не создавал.

Франция, в свою очередь, тоже не форсировала события, но при этом моменты возникали — Алаа еле отбил удар Трюффера; Олизе чуть-чуть промахнулся; Баде головой пробил в штангу.

И вот, представьте, по такой игре в середине второго тайма забил Египет — это Махмуд Сабер из "Пирамидс" съел центр защиты Франции и пальнул над ушами Ресте.

Красивый гол, да. Но на деле он обрушил на египтян такое, что их местами даже жалко было.

It was clearly a shot on target from Lacazette he got his foot to it and the keeper saved it. Sort it out @OptaJoe pic.twitter.com/zIkrqVGDG9 — Luther (@CurtisM1601) August 5, 2024

64-я минута: Матета головой бил под перекладину, вытащил Алаа. 66-я минута: Ляказетт бил с центра штрафной, но удар не получился, и Алаа поймал. 72-я минута: Аклиуш замыкал навес, но мяч срезался и полетел выше. 75-й минута: Ляказетт после подачи пробил в штангу, а Баде во втором витке атаки поразил крестовину.

Только промахи французов держали египтян в игре, но на 83-й минуте их везение иссякло — Матета четко преобразовал в гол разрезающий пас Олизе.

В концовке “Ле Бле” еще и на пенальти претендовали, но ВАР разобрался — и так матч перешел в экстра-таймы. где Египет немедленно подвел защитник "Фенербахче" Омар Файед, заработавший вторую желтую в ужасном подкате.

Что мог противопоставить Франции Египет вдесятером, если он и в равных составах еле держался?

Конечно, они быстро пропустили. Навес помог — Сильдилья скинул, а Матета головой вколотил мяч в ворота.

Ну, а добил Египет лидер этих "Ле Бле” Майкл Олизе — он исполнил четкий удар в противоход с 12-ти метров.

Таким образом, 9 августа на "Стад де Франс" встретятся Испания и Франция, и это правильно. Две лучшие сборные турнира, два самых звездных состава. Не пропустите, это обязательно будет ярко.

1/2 финала ОИ-2024. Лион. "Стад Лионнэ"

Франция — Египет — 3:1

Голы: Матета, 83, 99, Олизе, 108 — Сабер, 62

Франция: Ресте — Сильдилья, Баде, Лукеба, Трюффер — Аклиуш (Магасса, 118), Диуф (Дуэ, 76), Шотар — Олизе — Матета (Шерки, 118), Ляказетт (Калимуэндо, 104)

Египет: Алаа — Шехата (Саад, 111), Файед, Абдельмагид, Эль-Дебес (Атеф, 90) — Эльнени — Зизо (Хамди, 111), Кока, Сабер (Камаль, 98), Адель — Файсал (Мажар, 90)

Предупреждения: Баде, 89, Лукеба, 105+4 — Файед, 90+5, Зизо, 105+1, Камаль, 105+2

Удаление: Файед, 92