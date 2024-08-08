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Эмоциональная поддержка близких Насибова на трибунах
Импульс для победного результата
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Парвиз Насибов в ½ турнира по греко-римской борьбе в категории до 67 кг оказался сильнее первого номера мирового рейтинга и действующего вице-чемпиона мира, азербайджанца Хасрата Джафарова.
Этот результат гарантировал Насибову как минимум "серебро" по итогам Олимпиады в Париже.
Во время полуфинального матча на трибунах своего мужа поддерживала Елена Насибова (в девичестве – Кремзер) вместе с сыном Али. Она также раньше занималась борьбой, в частности, выигрывала медали юниорских первенств мира и Европы.
Парвіз не мав права програти з такою підтримкою на трибунах ????— lis | olympics (@aimellisse) August 7, 2024
дружина та дитинча pic.twitter.com/tzYS1iyiDO
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