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Эмоциональная поддержка близких Насибова на трибунах

Олимпиада
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Импульс для победного результата

Эмоциональная поддержка близких Насибова на трибунах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Парвиз Насибов в ½ турнира по греко-римской борьбе в категории до 67 кг оказался сильнее первого номера мирового рейтинга и действующего вице-чемпиона мира, азербайджанца Хасрата Джафарова.

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Этот результат гарантировал Насибову как минимум "серебро" по итогам Олимпиады в Париже.

Во время полуфинального матча на трибунах своего мужа поддерживала Елена Насибова (в девичестве – Кремзер) вместе с сыном Али. Она также раньше занималась борьбой, в частности, выигрывала медали юниорских первенств мира и Европы.

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Источник:
lis | olympics, Суспільне. Спорт, Главком
Опубликовал: Александр Симченко
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