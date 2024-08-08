Эмоциональная поддержка близких Насибова на трибунах

Парвиз Насибов в ½ турнира по греко-римской борьбе в категории до 67 кг оказался сильнее первого номера мирового рейтинга и действующего вице-чемпиона мира, азербайджанца Хасрата Джафарова.

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Этот результат гарантировал Насибову как минимум "серебро" по итогам Олимпиады в Париже.

Во время полуфинального матча на трибунах своего мужа поддерживала Елена Насибова (в девичестве – Кремзер) вместе с сыном Али. Она также раньше занималась борьбой, в частности, выигрывала медали юниорских первенств мира и Европы.