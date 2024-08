Доминирование Фурии вернулось в футбол. Финал Олимпиады — уже четвертый для Испании за одно лето

Золото чемпионата Европы.

Золото чемпионата Европы U19.

Золото женского чемпионата Европы U19.

Теперь олимпийский футбольный турнир — и они снова в финале.

Эпоха испанского доминирования, завершившаяся крахом на ЧМ-2014, очевидно возвращается.

Хави с Иньестой больше нет, как и настоящего бомбардира, вроде Вильи. Золотой мяч у мужчин недосягаем, поскольку некого номинировать — и все же Испания побеждает на разных уровнях.

???????? Spain or Spanish clubs have played non-Spanish sides in 22 finals since May 2001.



???? World Cup

???????? EUROs

???? Champions League

???? Europa League



They have won every single one of them. ???? pic.twitter.com/6Qik4hajsk