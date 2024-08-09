Доминирование Фурии вернулось в футбол. Финал Олимпиады — уже четвертый для Испании за одно лето

Содержание Кройф

Тебас

Уильямсы

Золото чемпионата Европы.

Золото чемпионата Европы U19.

Золото женского чемпионата Европы U19.

Теперь олимпийский футбольный турнир — и они снова в финале.

Эпоха испанского доминирования, завершившаяся крахом на ЧМ-2014, очевидно возвращается.

Хави с Иньестой больше нет, как и настоящего бомбардира, вроде Вильи. Золотой мяч у мужчин недосягаем, поскольку некого номинировать — и все же Испания побеждает на разных уровнях.

???????? Spain or Spanish clubs have played non-Spanish sides in 22 finals since May 2001.



???? World Cup

???????? EUROs

???? Champions League

???? Europa League



They have won every single one of them. ???? pic.twitter.com/6Qik4hajsk — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) July 12, 2024

Спросите — как?

Но ответов гораздо больше, чем один.

Кройф

"На доске он изобразил трех защитников, четырех хавбеков, двух вингеров и форварда", - вспоминал Эйсебио. "Каждый посмотрел и сказал: "Что это, черт возьми?!" Это была эра 4-4-2 или 3-5-2. Мы не могли поверить в то, как много нападающих, и как мало защитников. Он единолично ввел новый вектор развития футбола в Испании. Это была революция".

На дворе стояло лето 1988 года.

До Кройфа Испания играла в силовой, атлетический футбол; беспощадно била по ногам, за что ее и прозвали "Красная фурия".

Контроль мяча, невысокие хавбеки, короткий пас — все это первой на Пиренеях увидела Барселона в 80-х благодаря голландцу, который не развил, а растоптал местную традицию.

"Это основополагающая концепция: когда вы владеете мячом, вы двигаетесь лучше", - учил Кройф. "Тот, кто двигается, решает, где будет мяч, и если вы умеете двигаться, вам не составит труда создать давление на соперника в своих интересах. Мяч пойдет туда, куда вы захотите".

5:4 на табло устраивали его больше, чем 1:0. Когда Субисаррета сетовал на защиту при угловых, Кройф парировал: "Ты больше заинтересован в том, чтобы не пропустить, чем я".

Ну, и постоянное движение мяча — ромбы, треугольники, которых ранее никто так не использовал.

Сначала Сакристан, Алешанко и другие упирались, но уже после первых тренировок влюбились в новый футбол. А уже за ними — и тысячи "Кулес".

И поскольку стратегия Кройфа нуждалась не в дуболомах, а в умных, хитрых технарях, то Ла Масия немедленно изменила правила набора. Если раньше принимали только ребят, которые могли дорасти до 180 см, то с 1989-го смотрели главным образом на навыки работы с мячом.

Феррер, Амор, Серхи; высокий, но субтильный Гвардиола — первые ласточки.

И в 1992-м они принесли Испании не очень престижный, но эпохальный трофей — победу на домашних Олимпийских играх.

До этого "Фурия" не видела кубков с далекого 1964-го, и местные власти ухватились за шанс. Отныне всю подготовку молодежи изменили в соответствии с философией Кройфа. Контроль мяча стал товарным знаком "Фурии", и так "Фурией" она быть перестала — последнее время говорят просто "Ла Роха". Оно и верно — ну какой из Ямаля упырь?

Хоть Ламин не застал Кройфа и эру перемен, но он тоже их следствие — вингер, который смещается внутрь, оставляя фланг фулбеку, как просил Йохан.

Также в силе и голландские 4-3-3, которые с мячом трансформируются в 3-4-3 — помните решающую голевую Кукурельи на Оярсабаля?

Ну, и акцент на атаке тоже тут — вспомните матч против Хорватии, где Испания чудом не пропустила трижды, но перла вперед.

Когда Йохан Кройф умер в 2016-м, Пеп назвал его "самым важным человеком в истории испанского футбола", и это так. Кройфизм приносит им трофеи уже более 30 лет. Всё, что надо — модифицировать его в соответствии со временем, что завалил Луис Энрике, и с чем блестяще справился Луис де ла Фуэнте.

Тебас

А вот Испанию U19 привел к победе на Евро физрук.

Хосе Лана не играл профессионально — он закончил институт физкультуры, а тогда тренировал детские и любительские команды в Астурии, на Канарах, даже в Канаду ездил.

Теперь он — третий по весу тренер сборных в Испании после Луиса де ла Фуэнте и Санти Дении, который сегодня выведет сборную U23 на финал Олимпиады.

Симптоматичная история, ведь в Испании примерно втрое больше профессиональных тренеров, чем в Англии.

Enhorabuena amigo José Lana, un obrero del futbol!!!! pic.twitter.com/l2fO4zM5i8 — DiegoTorron (@DiegoTorron) July 28, 2024

Это уже не говоря о топах — Гвардиола, Артета, Эмери, Алонсо, Ираола, Лопетеги, уже и Мендилибар рвут Европу.

Опять-таки, это тренд с 90-х — в Испании решили, что философии Кройфа нужно как можно больше адептов, поэтому удешевили тренерские курсы. Сегодня лицензия УЕФА В на Пиренеях стоит 550 евро, тогда как, например, в Нидерландах — 4200. Такая же разница и к диплому УЕФА А: в Испании 1200 евро, в Англии — 5800.

А больше сильных тренеров — это и больше качественных игроков, поэтому в Испании с 14 лет собирают в Мадриде аж 55 лучших ребят для сборной U15.

"Для испанского футбола число 55 — магическое. Каждый июль тренер вместе с 19 скаутами выбирает лучших — по 5 на каждую позицию. Эта же процедура дублируется для команд U16, U17 и U18. Их собирают в Мадриде ежемесячно, там проводят курсы по владению мячом, прессингу, движению без мяча. Объясняют допустимое расстояние между линиями. Уже в январе ребят остается 33, а весной просеивают лучших" - писал журналист Грэм Хантер.

Даже в очень футбольных странах, как Франция или Германия, нет такой солдатской унификации в подготовке молодежи.

Xavi gave debuts to FIFTEEN academy graduates as Barça manager.



La Masia legacy from a La Masia legend ????❤️ pic.twitter.com/tf01LSGh0w — B/R Football (@brfootball) May 24, 2024

Еще один местный момент — ребята очень рано начинают играть со взрослыми. Филиалы — молодежки больших клубов — активно борются даже в Сегунде. То есть, вместо теплицы — плохие газоны и дядьки-костоломы.

Ну, и ранний вход в элиту — тоже важнейший фактор.

За него следует благодарить больше всего президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который в 2013-м ввел правило: лишь 30% инвестированных денег клуб может тратить на трансферы, остальное — на инфраструктуру.

Вкупе с потолком зарплат, который определяется индивидуально для каждого клуба, это выбор без выбора — надо рассчитывать на своих.

Ла Фабрика — школа "Реала" — в 2023 году имела 43 выпускников в топ-лигах; Ла Масия — 38, Лесама из Бильбао — 23, Тахонар из Памплоны — 23, Субьета из Сан-Себастьяна — 20. Еще 25 игроков для топ-лиг подготовила школа "Валенсии", и почти все играют дома — средний возраст команды 23,8 лет.

Испанские академии гораздо роскошнее составов испанских клубов - так, например, выглядит школа "Атлетика".

Конечно, ограничения на трансферы не помогают в еврокубках — уже в прошлом сезоне провалились все, кроме "Реала".

Но с точки зрения молодых талантов — здесь рай. Высокий уровень тренеров, партнеров и море доверия даже в ЛЧ запустили конвейер, в котором "Сосьедад" может продать в "Ливерпуль" Субименди, ведь за спиной есть Турьентес, а "Севилья" не покупает замену Навасу, поскольку подрос Хуанлу.

Нужны центральные защитники? Пожалуйста, Кубарси в "Барсе", Гасеровский в "Валенсии" — на двоих им едва ли 37.

И пока будет руководить Тебас, это не изменится. На 1 августа Ла Лига вновь далеко отстала от всех по покупкам — всего 222 млн. Для контекста, в Серии А — 589, у Бундеслиги — 470, у Лиги 1 — 343. Англия с 1,2 млрд — в стратосфере.

Money spent by La Liga clubs during the summer transfers window so far. @marca pic.twitter.com/D1yjEyHFRF — Madrid Control (@madridcontrol) August 5, 2024

Тебас говорит, что так спасает клубы от банкротств, и это спорно. Но совершенно точно, что он помогает сборной с кадрами, которые ещё 20-25 лет назад сидели бы безвылазно за толпами приезжих бразильцев и голландцев.

Уильямсы

А это последний штрих доминирующей Испании.

Разнообразие в их ДНК — все-таки, кроме кастильцев в Испании живут каталонцы, баски и галисийцы со своими языками и культурами. Это сложно политически, но хорошо на поле.

Кастилец Дель Боске объединил "Реал" и "Барсу" в годы неистовства Моуринью. Каталонцы подарили команде свой шарм и лидеров, которые обеспечивали трофеи. Когда они зашли в тупик — пришел баск де ла Фуэнте и добавил вертикальности, как принято в Бильбао.

Ну, и новое веяние — мигранты. Они повсюду, и неважно, как вы к ним относитесь — это уже не изменить.

"Перед финалом я сидел в автобусе и нервничал, а Нико с Ламином танцевали и смеялись. У этих ребят нет границ", - говорил после Евро Унаи Симон.

Конечно, вы знаете историю, как родители Уильямса перелезли через стену в Мелилье и солгали полиции, что они беженцы из Либерии.

Вы наверняка слышали и то, что у Ламина Ямаля отец из Марокко и мама из Экваториальной Гвинеи, и рос он среди таких же мигрантов в Матаро.

И это только начало. Саму Омородион — нигериец из Мелильи. Его воспитала школа "Севильи", а сейчас покупает "Челси" за 35 млн. Или Давид Оторби — сверстник Ямаля и главный талант школы "Валенсии". Конечно, он тоже выступает за юношескую сборную Испании, а не Нигерии.

Это хитрая, взвешенная политика. Испанцы не размывают мигрантами собственную футбольную идентичность, как во Франции, а маскируют ими слабые места. Дриблинг, скорость, наглость дают ей Нико и Ямаль, как не умеет Ферран — Кройф предусмотрел даже это:

"Дети улицы здоровее, выносливее. У них более сильный иммунитет. Городская нюня нашпигована всякой химией, и в футболе это означает травмы. А африканца надо со всей силы заехать по ноге, чтобы нанести повреждение".

Вот как они выигрывают даже без суперзвезд — сначала выбрали стиль, потом обучили тренеров, настроили элитных академий и там вышколили пару поколений роботов, знающих наизусть свой маневр уже в 15-17 лет. К почти готовому блюду добавили щепотку африканских специй - и ешьте, господа конкуренты, не заляпайтесь.

Как долго их хватит? Неправильный вопрос, ведь непобедимых просто не бывает.

А вот кто следующий в Европе решится реформировать лигу с тем, чтобы основные ресурсы шли на собственную молодежь, а не привезенных звезд — это действительно очень и очень интересно.