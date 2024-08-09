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ОИ-2024. Франция — Испания 3:5. Золотые медали Парижа — для юной Фурии

Олимпиада
Обновлено

Возможно, лучший футбольный финал в истории Олимпиад

ОИ-2024. Франция — Испания 3:5. Золотые медали Парижа — для юной Фурии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Испания в крайне напряженном финале одолела хозяев Олимпиады-2024 французов.

Матч начался с грубого ляпа голкипера "Фурии" Арнау Тенаса, который подарил гол Энзо Мильо из "Штутгарта". Естественно, это еще осложнило задачу гостей.

Но что было потом? За дело взялись звезды Испании — основной хав "Барсы" Фермин Лопес и лучший ассистент Ла Лиги-2024 из "Вильярреала" Алекс Баэна.

На 18-й минуте Алекс вертикальным пасом нашел Фермина в штрафной, и тот в одно касание пробил под Рестом.

На 25-й минуте прошла яркая атака по левому флангу, где весь матч активничал Хуан Миранда. Он прострелил — Абель Руис пробил в тело Ресту — Фермин добил мяч в сетку.

Еще три минуты — и уже мастер-класс по выполнению штрафных ударов преподал Баэна.

В тот момент вообще не верилось, что Франция в таком матче способна отыграться. Откуда? Как? И все же этот финал получился максимально крутым.

Матета еще в первом тайме намекнул, что "Фурии" будет трудно, но Тенас чудом вытащил его удар головой.

Во втором тайме тащить Тенасу пришлось больше — тот же Матета, Коне, Олизе пробивали один за другим. На додачу Матета в перекладину попал. Игра испанцев под этим колоссальным давлением просто развалилась — они терпели и ждали свистка.

Не дождались. Французы задавили массой: на 82-й минуте Магн Аклиуш из "Монако" результативно подставился под резанный штрафной Олизе, а уже в добавленное время Хуан Миранда из "Бетиса" привез себе пенальти, и Матета его реализовал.

3:3 и экстратаймы — Франция добилась своего и... моментально сдулась. Что это было вообще?! Честно говоря, это главный вопрос вечера.

А вот Испания наоборот ожила, провела замены и на 100-й минуте разрезала оборону по центру с элегантным завершением от Серхио Камельо — рабочей лошадки "Райо Вальекано". Более того, он еще и второй забил в последней атаке. Нетипичный герой финала, а?

Для пиренейцев это лишь вторая в истории победа на Олимпиаде — первая была на домашних Играх-1992 в Барселоне.

Ну, и еще отметим, что испанцы уже третий раз бьют французов за лето-2024. Ранее они их победили в полуфинале Евро-2024 и финале юношеского Евро U19.

Финал ОИ-2024. Париж. “Парк де Пренс”

Франция — Испания — 3:5

Голы: Мильо, 11. Аклиуш, 78, Матета, 90+3 — Фермин Лопес, 18, 25, Баэна, 28, Камельо, 100, 120+1

Франция: Рест — Сильдилья (Шерки, 110), Баде, Люкеба, Трюффер (Локо, 91) — Мильо (Дуэ, 77), Коне (Мауасса, 106), Шотар (Аклиуш, 52) — Олизе — Матета, Ляказетт (Калимуэндо, 52)

Испания: Тенас — Пубиль (Хуанлу, 73), Эрик Гарсия, Кубарси, Миранда (Гутьеррес, 97) — Барриос, Баэна (Турьентес, 83) — Орос (Пачеко, 88), Фермин Лопес (Бернабе, 72), Серхио Гомес — Абель Руис (Камельо, 83)

Предупреждения: Коне, 36, Баде, 45+5 — Бернабе, 77, Баэна, 78, Миранда, 90+2, Пачеко, 93

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Олимпийская сборная Испании Национальная сборная Франции
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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
09.08.2024 в 22:13
Этот год принес абсолютный триумф футбольной Испании как на уровне сборных, так и клубов. Браво.
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Комментарии 7
metall5291 (Kharkiv)
09.08.2024 в 22:13
Этот год принес абсолютный триумф футбольной Испании как на уровне сборных, так и клубов. Браво.
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0
1
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жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 21:59
Год цыган. На всех уровнях побеждают!
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3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2024 в 21:57
Испанию поздравляю с великой победой! Наследие Кройфа рулит! Ла Масия приносит Испании очередной триумф! P.S. Сейчас сюда прискачут алени, фанаты маргариновых негодяев, и начнут примазываться к успеху воспитанников великой Барселоны!
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0
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metall5291 (Kharkiv)
09.08.2024 в 22:11
при чем тут барселона ?
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Просто Квашин (Харків)
09.08.2024 в 22:23
а ти катсап з рогами - яке відношення маєш до Іспанії ?
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Spokoyno (Київ)
09.08.2024 в 21:50
Віва Іспанія
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.08.2024 в 21:49
молодцы! ушатали петушанцию!
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