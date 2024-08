ОИ-2024. Франция — Испания 3:5. Золотые медали Парижа — для юной Фурии

Испания в крайне напряженном финале одолела хозяев Олимпиады-2024 французов.

Матч начался с грубого ляпа голкипера "Фурии" Арнау Тенаса, который подарил гол Энзо Мильо из "Штутгарта". Естественно, это еще осложнило задачу гостей.

Но что было потом? За дело взялись звезды Испании — основной хав "Барсы" Фермин Лопес и лучший ассистент Ла Лиги-2024 из "Вильярреала" Алекс Баэна.

На 18-й минуте Алекс вертикальным пасом нашел Фермина в штрафной, и тот в одно касание пробил под Рестом.

???????? 6 games, 6 goals and 1 assist for Fermín López at the Olympics.



18 goals across all competitions. pic.twitter.com/JK8upGTOEt