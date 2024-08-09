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ОИ-2024. Франция — Испания 3:5. Золотые медали Парижа — для юной Фурии
Возможно, лучший футбольный финал в истории Олимпиад
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
Испания в крайне напряженном финале одолела хозяев Олимпиады-2024 французов.
Матч начался с грубого ляпа голкипера "Фурии" Арнау Тенаса, который подарил гол Энзо Мильо из "Штутгарта". Естественно, это еще осложнило задачу гостей.
Но что было потом? За дело взялись звезды Испании — основной хав "Барсы" Фермин Лопес и лучший ассистент Ла Лиги-2024 из "Вильярреала" Алекс Баэна.
На 18-й минуте Алекс вертикальным пасом нашел Фермина в штрафной, и тот в одно касание пробил под Рестом.
???????? 6 games, 6 goals and 1 assist for Fermín López at the Olympics.— Fabrizio Romano ("FabrizioRomano) August 9, 2024
18 goals across all competitions. pic.twitter.com/JK8upGTOEt
На 25-й минуте прошла яркая атака по левому флангу, где весь матч активничал Хуан Миранда. Он прострелил — Абель Руис пробил в тело Ресту — Фермин добил мяч в сетку.
Еще три минуты — и уже мастер-класс по выполнению штрафных ударов преподал Баэна.
В тот момент вообще не верилось, что Франция в таком матче способна отыграться. Откуда? Как? И все же этот финал получился максимально крутым.
Матета еще в первом тайме намекнул, что "Фурии" будет трудно, но Тенас чудом вытащил его удар головой.
Во втором тайме тащить Тенасу пришлось больше — тот же Матета, Коне, Олизе пробивали один за другим. На додачу Матета в перекладину попал. Игра испанцев под этим колоссальным давлением просто развалилась — они терпели и ждали свистка.
AHORA SI. PARADÓN DE ARNAU TENAS. pic.twitter.com/lTb06A3WQt— Cero Nueve. (@0ynueve) August 9, 2024
Не дождались. Французы задавили массой: на 82-й минуте Магн Аклиуш из "Монако" результативно подставился под резанный штрафной Олизе, а уже в добавленное время Хуан Миранда из "Бетиса" привез себе пенальти, и Матета его реализовал.
3:3 и экстратаймы — Франция добилась своего и... моментально сдулась. Что это было вообще?! Честно говоря, это главный вопрос вечера.
А вот Испания наоборот ожила, провела замены и на 100-й минуте разрезала оборону по центру с элегантным завершением от Серхио Камельо — рабочей лошадки "Райо Вальекано". Более того, он еще и второй забил в последней атаке. Нетипичный герой финала, а?
Для пиренейцев это лишь вторая в истории победа на Олимпиаде — первая была на домашних Играх-1992 в Барселоне.
¡¡¡???????? ???????????? ???????????????????? ???????? ????????????????????????????!!! ????????????— Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 9, 2024
El pase de Adrián Bernabé y la definición de Sergio Camello. España se pone por delante en la prórroga.#Paris2024 | #football pic.twitter.com/WuhmvWLuqe
Ну, и еще отметим, что испанцы уже третий раз бьют французов за лето-2024. Ранее они их победили в полуфинале Евро-2024 и финале юношеского Евро U19.
Финал ОИ-2024. Париж. “Парк де Пренс”
Франция — Испания — 3:5
Голы: Мильо, 11. Аклиуш, 78, Матета, 90+3 — Фермин Лопес, 18, 25, Баэна, 28, Камельо, 100, 120+1
Франция: Рест — Сильдилья (Шерки, 110), Баде, Люкеба, Трюффер (Локо, 91) — Мильо (Дуэ, 77), Коне (Мауасса, 106), Шотар (Аклиуш, 52) — Олизе — Матета, Ляказетт (Калимуэндо, 52)
Испания: Тенас — Пубиль (Хуанлу, 73), Эрик Гарсия, Кубарси, Миранда (Гутьеррес, 97) — Барриос, Баэна (Турьентес, 83) — Орос (Пачеко, 88), Фермин Лопес (Бернабе, 72), Серхио Гомес — Абель Руис (Камельо, 83)
Предупреждения: Коне, 36, Баде, 45+5 — Бернабе, 77, Баэна, 78, Миранда, 90+2, Пачеко, 93
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