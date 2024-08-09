Украинка Kate проиграла китаянке 0:3 в ¼ финала по брейкингу

В четвертьфинале олимпийского турнира по брейкингу украинка Kate потерпела поражение в батле против Лю Циньи со счетом 7:20 (3:6, 4:5, 0:9).

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Екатерина Павленко удачно выступила в группе D. 29-летняя харьковчанка обыграла француженку Карлоту Дудек (15:3), японку Аюми (12:6) и сыграла 1:1 с соотечественницей Стефани (Анна Пономаренко).

Напомним, что брейкинг впервые включили в программу Олимпиады. Кроме Кейт и Стефани, Украину также представляет Kuzya (Олег Кузнецов). Завтра он примет участие в предварительном этапе в батле против австралийца Джеффа Данна.