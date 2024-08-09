  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Украинка Kate проиграла китаянке 0:3 в ¼ финала по брейкингу
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Kate проиграла китаянке 0:3 в ¼ финала по брейкингу

Олимпиада

Судьи отдали предпочтение представительнице КНР

Украинка Kate проиграла китаянке 0:3 в ¼ финала по брейкингу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четвертьфинале олимпийского турнира по брейкингу украинка Kate потерпела поражение в батле против Лю Циньи со счетом 7:20 (3:6, 4:5, 0:9).

Читайте такжеУкраинка вышла в 1/4 финала Олимпиады в брейкинге

Екатерина Павленко удачно выступила в группе D. 29-летняя харьковчанка обыграла француженку Карлоту Дудек (15:3), японку Аюми (12:6) и сыграла 1:1 с соотечественницей Стефани (Анна Пономаренко).

Напомним, что брейкинг впервые включили в программу Олимпиады. Кроме Кейт и Стефани, Украину также представляет Kuzya (Олег Кузнецов). Завтра он примет участие в предварительном этапе в батле против австралийца Джеффа Данна.

По теме
yellow-arrow
ОИ-2024. Франция — Испания 3:5. Золотые медали Парижа — для юной Фурии
yellow-arrow
За дело берутся Лузан и Рыбачок - плюс серебро. Украинский медальный зачет
yellow-arrow
Доминирование Фурии вернулось в футбол. Финал Олимпиады — уже четвертый для Испании за одно лето
Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости