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Художественная гимнастика. Украина заняла седьмое место в групповом многоборье, девятое – в индивидуальном
Наши представительницы завершили свои выступления в финале
Getty Images/Global Images Ukraine
В групповом многоборье Украина набрала 65.700 очков – это седьмой показатель. Бронзу завоевала Италия (68.100), серебро досталось Израилю (68.850), а китайские спортсменки забрали очередное золото (69.800).
В индивидуальном многоборье страну представляла Таисия Онофрийчук. Она набрала 128 400 очков. Это девятый результат. Топ-3 сформировали Германия, Болгария и Италия.
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Напомним, что Украина завоевала медали в художественной гимнастике на Олимпиадах в 1996, 2004, 2008 и 2016 годах.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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