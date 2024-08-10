Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прыжки с вышки 10 м. Алексей Середа сначала претендовал на бронзу, но финишировал восьмым
Все начиналось очень оптимистично
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
18-летний спортсмен имел шанс пополнить коллекцию украинских наград. Некоторое время его результат в 426.90 очков занимал третье место, но со временем сразу несколько конкурентов выступили лучше.
На предыдущих Олимпийских играх Алексей набрал 461,70 балл и этого хватило для шестой позиции.
Напомним, что 29 июля Середа вместе с Кириллом Болюхом продемонстрировал пятый результат в синхронных прыжках с вышки 10 м.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сегодня возвращается передача Украина футбольная
- Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу
- Испания торжествует на ОИ, Динамо побеждает Верес, а Малиновский ассистирует. Главные новости за 9 августа
- За дело берутся Лузан и Рыбачок - плюс серебро. Украинский медальный зачет
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Дерюгина – о выступлении Онуфрийчук: Это молодое дарование — оно того стоит
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн