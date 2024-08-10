Прыжки с вышки 10 м. Алексей Середа сначала претендовал на бронзу, но финишировал восьмым

18-летний спортсмен имел шанс пополнить коллекцию украинских наград. Некоторое время его результат в 426.90 очков занимал третье место, но со временем сразу несколько конкурентов выступили лучше.

Читайте также Середа вышел в финал Олимпийских игр-2024 и будет бороться за медали

На предыдущих Олимпийских играх Алексей набрал 461,70 балл и этого хватило для шестой позиции.

Напомним, что 29 июля Середа вместе с Кириллом Болюхом продемонстрировал пятый результат в синхронных прыжках с вышки 10 м.