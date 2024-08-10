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Прыжки с вышки 10 м. Алексей Середа сначала претендовал на бронзу, но финишировал восьмым

Олимпиада

Все начиналось очень оптимистично

Прыжки с вышки 10 м. Алексей Середа сначала претендовал на бронзу, но финишировал восьмым

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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18-летний спортсмен имел шанс пополнить коллекцию украинских наград. Некоторое время его результат в 426.90 очков занимал третье место, но со временем сразу несколько конкурентов выступили лучше.

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На предыдущих Олимпийских играх Алексей набрал 461,70 балл и этого хватило для шестой позиции.

Напомним, что 29 июля Середа вместе с Кириллом Болюхом продемонстрировал пятый результат в синхронных прыжках с вышки 10 м.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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