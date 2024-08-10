Kuzya не пробился в ¼ финала по брейкингу

В предварительном этапе олимпийского турнира по брейкингу среди мужчин выступал Олег Кузнецов. В группе В украинец выиграл батл у австралийца Джеффа Дана (8:1, 9:0).

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Также спортсмен в упорной борьбе расписал ничью с канадцем Филиппом Кимом (6:3, 2:7), а затем проиграл французу Дани (2:7, 2:7). Именно Ким и Дани вышли в следующий раунд, который состоится уже сегодня в 21:00.

Напоминаем, что это дебютное соревнование по брейкингу на ОИ. Вчера украинка Кейт уступила ¼ финала.