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Сборная США завоевала золото Олимпийских игр в женском футболе

Олимпиада
Обновлено

Победили в финале Бразилию

Сборная США завоевала золото Олимпийских игр в женском футболе

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завершился финал женского турнира по футболу на Олимпийских играх-2024. Сборная США в напряженной игре одолела сборную Бразилии (1:0). Единственный гол забила Мэллори Свонсон на 54-й минуте, реализовав выход один на один с голкипером.

Женская сборная США является рекордсменкой Олимпиады среди побед в турнирах по футболу - это их 5-е "золото". Примечательно, что американки имеют больше наград, чем остальные победители вместе взятые (по одному разу побеждали Норвегия, Германия и Канада).

Зато сборная Бразилии в третий раз проиграла борьбу за чемпионский титул. Последний раз они играли в финале Олимпиады в 2008-м году. Интересно, что тогда бразильянки уступили все тем же американкам (0:1).

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Бразилия США Олимпиада Олимпиада-2024 Олимпийские игры 2024 Олимпийские игры
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.08.2024 в 20:58
Да это и женщинами нельзя назвать. Лезбиянки, наполовину мужики и неблагодарные негры
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Комментарии 1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.08.2024 в 20:58
Да это и женщинами нельзя назвать. Лезбиянки, наполовину мужики и неблагодарные негры
Ответить
0
0

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