Олег Дорощук устанавливает личный рекорд в прыжках в высоту и финиширует шестым

Спортсмен из Кропивницкого остановился на высоте 2:31 м. Это его лучший результат в карьере. Трижды он пытался покорить планку 2.34 м, но на сегодняшний день личный лимит рекордов был исчерпан.

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Лишь четырем участникам финала удалось выполнить прыжок на 2.34 м.

Олег начал выступать на больших турнирах шесть лет назад. В июне Дорощук взял бронзу на чемпионат Европы в Риме. Для медали ему хватило прыжка в высоту 2.26 м.