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Олег Дорощук устанавливает личный рекорд в прыжках в высоту и финиширует шестым

Олимпиада
Обновлено

Украинец достойно выступил в финале

Олег Дорощук устанавливает личный рекорд в прыжках в высоту и финиширует шестым

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортсмен из Кропивницкого остановился на высоте 2:31 м. Это его лучший результат в карьере. Трижды он пытался покорить планку 2.34 м, но на сегодняшний день личный лимит рекордов был исчерпан.

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Лишь четырем участникам финала удалось выполнить прыжок на 2.34 м.

Олег начал выступать на больших турнирах шесть лет назад. В июне Дорощук взял бронзу на чемпионат Европы в Риме. Для медали ему хватило прыжка в высоту 2.26 м.

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Олимпиада-2024 Олег Дорощук
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Вarcelinius
10.08.2024 в 21:46
Олеги они такие... Олеги они всегда молодцы.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
10.08.2024 в 21:46
Олеги они такие... Олеги они всегда молодцы.
Ответить
0
2

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