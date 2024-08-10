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Олег Дорощук устанавливает личный рекорд в прыжках в высоту и финиширует шестым
Украинец достойно выступил в финале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортсмен из Кропивницкого остановился на высоте 2:31 м. Это его лучший результат в карьере. Трижды он пытался покорить планку 2.34 м, но на сегодняшний день личный лимит рекордов был исчерпан.
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Лишь четырем участникам финала удалось выполнить прыжок на 2.34 м.
Олег начал выступать на больших турнирах шесть лет назад. В июне Дорощук взял бронзу на чемпионат Европы в Риме. Для медали ему хватило прыжка в высоту 2.26 м.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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Вarcelinius
10.08.2024 в 21:46
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