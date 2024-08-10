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Сестры Алексеевы заняли 5-е место в финале по артистическому плаванию среди дуэтов

Олимпиада
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Претендовали на медали, но не сложилось

Сестры Алексеевы заняли 5-е место в финале по артистическому плаванию среди дуэтов

Фото - REUTERS / Maye-E Wong

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За свободную программу украинки получили 278.2084 балла. Вчера в технической программе их выступление оценили в 260.4600 очков. Общий результат – 538.6684 балла.

В свободной программе представительницы Харьковской области временно лидировали, но конкурентки из Китая, Великобритании, Нидерландов и Австрии выступили лучше по мнению судей. Постепенно сестры начали терять позиции и в итоге финишировали пятыми.

На Олимпийских играх в Токио Владислава и Марина завоевали бронзовые награды в групповых соревнованиях.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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