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Сестры Алексеевы заняли 5-е место в финале по артистическому плаванию среди дуэтов
Претендовали на медали, но не сложилось
Фото - REUTERS / Maye-E Wong
За свободную программу украинки получили 278.2084 балла. Вчера в технической программе их выступление оценили в 260.4600 очков. Общий результат – 538.6684 балла.
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В свободной программе представительницы Харьковской области временно лидировали, но конкурентки из Китая, Великобритании, Нидерландов и Австрии выступили лучше по мнению судей. Постепенно сестры начали терять позиции и в итоге финишировали пятыми.
На Олимпийских играх в Токио Владислава и Марина завоевали бронзовые награды в групповых соревнованиях.
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